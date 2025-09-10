Φιλικό... ξεμούδιασμα για τον Παναθηναϊκό κόντρα στο Περιστέρι

Ο Παναθηναϊκός AKTOR αναμετρήθηκε με το Περιστέρι (90-93) στο πρώτο του φιλικό προετοιμασίας ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου. Ανεπίσημο ντεμπούτο για Σορτς, Χολμς, Ρογκαβόπουλο και Κουζέλογλου.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR έδωσε το πρώτο του φιλικό προετοιμασίας, το οποίο είχε προπονητικό χαρακτήρα, στο Telekom Center Athens κόντρα στο Περιστέρι (90-93).

Οι «πράσινοι» είχα πολλές απουσίες καθώς οι διεθνής έχουν υποχρεώσεις με τις Εθνικές τους στο Eurobasket 2025. Για το «τριφύλλι» έκαναν το ανεπίσημο ντεμπούτο τους οι Τι Τζέι Σορτς, Ρισόν Χολμς, Νίκος Ρογκαβόπουλος και Γιάννης Κουζέλογλου. Ακόμη, αγωνίστηκαν οι Μουράτος, Γεώργας, Παπανικολάου και Τέιλορ, οι οποίοι βοηθούν στην προετοιμασία. Σημειώνεται πως ο Χρήστος Σερέλης είχε μόνο επτά παίκτες του ρόστερ στη διάθεσή του.

Μετά το ματς, ο Σερέλης ανέφερε: «Πρώτο φιλικό προετοιμασίας. Έχουμε τρέξει περίπου δέκα μέρες. Η ομάδα προφανώς, χωρίς να έχει όλους τους παίκτες, προσπαθεί να αφομοιώσει το στυλ που θέλουμε να έχουμε σε άμυνα και επίθεση. Πιο πολύ, θέλαμε να δούμε κάποια κομμάτια που θέλουμε να βάλουμε στην άμυνα, παρά στην επίθεση. Τα πόδια των παικτών είναι αρκετά βαριά. Δεν έχουμε πολύ χρόνο για να ετοιμαστούμε και προσπαθούμε όσο το δυνατόν να κάνουμε πιο πολλά πράγματα και να μάθουν οι παίκτες τη φιλοσοφία του προπονητή. Δεδομένων των απουσιών, είναι σημαντικό που έχουμε αυτά τα παιδιά που βοηθούν στην προετοιμασία. Είναι πολύ καλό αυτό γιατί μπορούμε να κάνουμε προπόνηση και να παίζουμε το “πέντε – πέντε” στην προπόνηση. Το γεγονός πως είχαμε βέβαια μόλις επτά παίκτες διαθέσιμους, τα λέει όλα. Προχωράμε για το υπόλοιπο της προετοιμασίας, όπου έχουμε πολλά πράγματα να δουλέψουμε και να διορθώσουμε».

Τα δεκάλεπτα: 23-25, 48-47, 72-65, 90-93.

Παναθηναϊκός AKTOR (Σερέλης): Σορτς 20, Γεώργας, Χολμς 13, Παπανικολάου 2, Τέιλορ 1, Ρογκαβόπουλος 11, Γκραντ 10, Κουζέλογλου 1, Ναν 22, Μουράτος 3, Γκριγκόνις 7.

Περιστέρι (Ξανθόπουλος): Νίκολς 13, Καρντένας 4, Τούμπεργκεν 26, Πετράκης 8, Πέιν 4, Ιτούνας 6, Θωμάκος 3, Παπαγεωργίου 2, Κακλαμανάκης 3, Χάρις 13, Παπαδάκης 9, Ασημένιος, Γιάνκοβιτς 2.