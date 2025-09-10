Ο Σενγκούν και η ομάδα των τριών, ποιοι κάνουν step up και τι κάνουν οι αντίπαλοι εναντίον της.

Στον αθλητισμό, η ταύτιση των επιτυχιών με συγκεκριμένα πρόσωπα έχει εξελιχθεί σε διαχρονικό φετίχ. Έτσι λειτουργεί το σύστημα: Οι ήρωες που αναδεικνύονται μέσα από τους αγώνες, είτε είναι αθλητές, είτε προπονητές, διατηρούν και διευρύνουν αυτό το star system. Το οποίο, για να μην κρυβόμαστε, δημιουργεί και ωραίες ιστορίες.

Έτσι, λοιπόν, η εθνική ομάδα μπάσκετ της Τουρκίας, αντίπαλός μας στον ημιτελικό του Eurobasket 2025, έχει ταυτιστεί με συγκεκριμένα πρόσωπα. Η διαφοροποίησή της έχει να κάνει με την… αλλαγή βασικού προσώπου κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης, ειδικά όσον αφορά την ελληνική επικαιρότητα. Από «ομάδα του Αταμάν» και «ομάδα του Οσμάν», λόγω της παρουσίας του προπονητή και του κομβικού της παίκτη στον Παναθηναϊκό, πλέον ο περισσότερος (και μπασκετικός) κόσμος την αποκαλεί «ομάδα του Σενγκούν».

Όχι άδικα. Τα πράγματα που κάνει ο 26χρονος σέντερ των Ρόκετς είναι πράγματι… πυραυλονίκητα. Κι αν η ποιότητα του Τούρκου σέντερ είναι γνωστή σ’ αυτούς που παρακολουθούν ΝΒΑ, ο μέσος φίλαθλος κατάλαβε με τι αστέρι έχει να κάνει σ’ αυτή τη διοργάνωση. Δεν είναι μόνο το triple double που πέτυχε στον πιο πρόσφατο αγώνα εναντίο της Λετονίας, αλλά και η γενικότερη απόδοσή του στο τουρνουά, που κατάφερε να επισκιάσει ακόμα και τον σουπερστάρ Γιόκιτς.

Αν κάποιος εντοπίζει μια αδικία σε όλη αυτή την προβολή, αυτή αφορά όλο το οικοδόμημα που’ χει στηθεί και όχι τον Σενγκούν. Η Τουρκία δεν είναι «ομάδα του Σενγκούν». Μπορεί να κάνει εκπληκτικό τουρνουά, αλλά δεν είναι τόσο επιδραστικός στο παιχνίδι της ομάδας όπως είναι π.χ. ο Γιάννης στο δικό μας ή ο Ντόντσιτς στης Σλοβενίας.

Προφανώς υπάρχουν παίκτες που παίρνουν περισσότερες ευθύνες και ο Σενγκούν είναι ο σημαντικότερος απ’ αυτούς. Για την ακρίβεια, ένας τίτλος που θα μπορούσε να «σταθεί» για να περιγράψει τη φετινή Τουρκία είναι «ομάδα των τριών»: Σενγκούν, Οσμάν, Λάρκιν, μ’ αυτή τη σειρά απόδοσης.

Οι τρεις τους μπορεί αριθμητικά να αποτελούν το 1/4 της δωδεκάδας, όμως στο παρκέ είναι η… μισή ομάδα και παραπάνω. Αυτό αποδεικνύεται από τον πίνακα που ακολουθεί, και παρουσιάζει τα επιτεύγματά τους σε κάθε ματς του Eurobasket (πόντοι, ριμπάουντ, ασίστ, με αυτή τη σειρά). Για να γίνουν οι συγκρίσεις, παρουσιάζουμε το σύνολό τους, τα σύνολα της ομάδας σε κάθε ματς και το ποσοστό της «παραγωγής» των τριών συγκεκριμένων σε σχέση με την ομάδα.

ΑΝΤΙΠΑΛΟΣ ΣΕΝΓΚΟΥΝ ΟΣΜΑΝ ΛΑΡΚΙΝ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΠΟΛΩΝΙΑ (91-77) 19-12-10 10-5-2 13-5-5 42-22-17 91-31-26 46%-71%-65% ΣΟΥΗΔΙΑ (85-79) 24-16-6 17-1-1 10-2-3 51-19-10 85-45-17 60%-42%-59% ΣΕΡΒΙΑ (95-90) 28-13-8 16-1-2 23-2-9 67-16-19 95-31-27 71%-52%-70% ΕΣΘΟΝΙΑ (84-64) 21-8-5 11-4-0 7-4-4 39-16-9 84-41-18 46%-39%-50% ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ (95-54) 20-7-5 9-1-2 4-2-5 33-10-12 95-38-28 35%-26%-43% ΤΣΕΧΙΑ (92-78) 23-12-9 21-2-1 5-4-3 49-18-13 92-37-23 53%-49%-57% ΛΕΤΟΝΙΑ (93-73) 16-8-7 20-3-3 15-6-3 51-17-13 93-40-19 55%-43%-68%

Όπως παρατηρείτε, ελάχιστες φορές (για την ακρίβεια μόλις δύο σε 21 διαφορετικά ποσοστά) ο αριθμός «συμμετοχής» της συγκεκριμένης τριάδας στα βασικά στατιστικά έπεσε κάτω από 40% σε όλα τα ματς. Ειδικά στα τρία τελευταία (τα δύο νοκ-άουτ και το ντέρμπι του ομίλου με τη Σερβία) κατά κανόνα ξεπερνούσε και το 60%.

Αυτό είναι, λοιπόν; Αυτοί οι τρεις πρωταγωνιστές και… καθαρίσαμε; Κάθε άλλο. Ο Αταμάν μπορεί να μοιράζει τις ευθύνες στα τρία αυτά πρόσωπα, αλλά έχει και αρκετούς «υποστηρικτικούς» που κάνουν αυτό που λέμε step up, αναδεικνύονται σε «παράγοντες» του ματς με τον τρόπο που λειτουργεί αυτό και στη δική μας ομάδα.

Το ευτύχημα, μάλιστα, φέτος για τον Τούρκο προπονητή είναι ότι είδε έξι διαφορετικούς παίκτες του να αναλαμβάνουν αυτό το ρόλο στους επτά αγώνες που έδωσε ως τώρα η Τουρκία στη διοργάνωση. Ακόμα και στο ματς-περίπατο με την Πορτογαλία (η οποία, μην ξεχνάμε, όταν της δόθηκε η ευκαιρία ζόρισε για τρία δεκάλεπτα ολόκληρη Γερμανία) ο 10ος ιεραρχικά παίκτης της ομάδας, ο Ομέρ Γιούρτσεβεν, έγινε πρωταγωνιστής και πρόσφερε πολύτιμα λεπτά ξεκούρασης. Για του λόγου το αληθές, ο πίνακας που ακολουθεί δείχνει αυτό ακριβώς, ποιοι παίκτες «βγήκαν μπροστά» και τι έκαναν στα συγκεκριμένα ματς.

ΑΝΤΙΠΑΛΟΣ STEP UP ΑΡΙΘΜΟΙ ΛΕΤΟΝΙΑ ΣΙΠΑΧΙ 11π(4/6 σουτ), 4 ασιστ ΣΟΥΗΔΙΑ ΧΑΖΕΡ 11π(3/5 σουτ), 6 ριμπ. ΣΕΡΒΙΑ ΚΟΡΚΜΑΖ 8π(4/4 σουτ) ΕΣΘΟΝΙΑ ΜΠΟΝΑ 12π(6/7 σουτ) ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ ΓΙΟΥΡΤΣΕΒΕΝ 14π(7/7 σουτ) ΤΣΕΧΙΑ ΟΣΜΑΝΙ 16π(7/9 σουτ) ΛΕΤΟΝΙΑ ΣΙΠΑΧΙ 19π (8/8 σουτ, 5/5 τριποντα)

Τι μένει; Οι αντίπαλοι. Στις περισσότερες «ακτινογραφίες» που θα διαβάσετε ενόψει του κομβικού ημιτελικού θα δείτε πολλούς αριθμούς που ασχολούνται με τα πεπραγμένα των Τούρκων παικτών. Εμείς συγκεντρώσαμε και σας παρουσιάζουμε συνοπτικά το τι έκαναν οι αντίπαλοί τους στα ματς του Eurobasket, για να τα έχετε μαζεμένα και να τα μελετήσετε, αν το θέλετε.

ΑΝΤΙΠΑΛΟΣ Π ΔΙΠ ΤΡΙΠ ΒΟΛ ΡΙΜΠ(Ε-Α) ΑΣ ΚΛΕΨ ΜΠ Φ Λ EFF ΠΟΛΩΝΙΑ 77 15/20 (75%) 10/29 (34%) 17/23 (74%) 26(6-20) 17 3 1 19 15 80 ΣΟΥΗΔΙΑ 79 24/43 (54%) 7/22 (32%) 12/16 (75%) 33(7-26) 22 5 5 24 10 95 ΣΕΡΒΙΑ 90 24/36 (67%) 11/26 (42%) 9/11 (82%) 24(5-19) 18 6 5 19 10 103 ΕΣΘΟΝΙΑ 64 11/30 (37%) 12/29 (41%) 6/10 (60%) 26(8-18) 17 5 2 22 15 57 ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 54 12/33 (36%) 7/29 (24%) 9/13 (69%) 31(15-16) 15 7 3 21 18 41 ΤΣΕΧΙΑ 78 15/26 (58%) 14/41 (34%) 6/9 (67%) 25(11-14) 23 8 0 29 14 77 ΛΕΤΟΝΙΑ 73 11/24 (39%) 13/38 (34%) 12/15 (80%) 23(11-12) 20 4 0 13 13 63

Θα μπορούσαμε να αθροίσουμε τα σουτ, τα ριμπάουντ, τις ασίστ κτλ. και να βγάλουμε μέσους όρους, αλλά αυτό δεν θα βοηθούσε. Είναι φανερό και στους αριθμούς ακόμα ότι τα τρία τελευταία ματς της Τουρκίας δεν έχουν σχέση με τα πρώτα τέσσερα. Οπότε, για να βγάλουμε κάποια πιο ασφαλή συμπεράσματα, θα επικεντρωθούμε στα τρία τελευταία, που ήταν και πιο σημαντικά, αλλά αφορούσαν και σημαντικότερους αντιπάλους.

Οι Τούρκοι, λοιπόν, επέτρεψαν εξαιρετικά ποσοστά στα δίποντα (αθροιστικά ξεπερνούν το 60% σε ευστοχία) και καλά ποσοστά στα τρίποντα (επίσης αθροιστικά ξεπερνάει το ποσοστό το 35%). Τα σχετικά λιγότερα ριμπάουντ που διεκδικήθηκαν ισοδυναμούν και με μικρότερους αριθμούς των επιθετικών ριμπάουντ των αντιπάλων, αλλά π.χ. να υποχρεώνεις τη Σερβία σε 5 μόνο επιθετικά ριμπάουντ είναι σημάδι του ότι, αν η άλλη ομάδα αστοχήσει, ξέρεις πώς να κάνεις τη μπάλα δική σου.

Η δημιουργία, επίσης, των αντιπάλων κυμάνθηκε σε καλά επίπεδα (οι ασίστ πλησίασαν τις 20 ανά ματς) και η αναλογία ασίστ-λαθών είναι σχεδόν 2:1. Κάτι που αποδεικνύει ότι, στον αμυντικό τομέα, τους παίκτες του Αταμάν δεν τους αποκαλείς και εξολοθρευτές.

Μια ομάδα που παίζει γρήγορα, στηρίζεται στην επίθεση και στην προσωπικότητα όχι μόνο του Σενγκούν, ούτε καν των τριών, αλλά των περισσότερων στο ρόστερ που δεν φοβούνται να πάρουν ευθύνες σε κρίσιμα σημεία και μένουν στο παρκέ περισσότερο αν πάνε καλά. Ροτέισιον εκτεταμένο στο μεταξύ μας ματς δεν θα δούμε, κατά τη συνήθεια του Αταμάν.