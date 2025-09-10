Eurobasket: Στις 21:00 ο ημιτελικός της Εθνικής με την Τουρκία

Γνωστή έγινε η ώρα της αναμέτρησης για τα ημιτελικά του Eurobasket ανάμεσα στην Ελλάδα με την Τουρκία, με το παιχνίδι να προγραμματίζεται για τις 21;00 το βράδυ της Παρασκευής (11/9).

Η Εθνική μας ομάδα αντιμετωπίζει την Τουρκία για τα ημιτελικά του Eurobasket, με την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη να συγκρούεται με την ομάδα του Εργκίν Αταμάν για μια θέση στον μεγάλο τελικό.

Η ώρα της αναμέτρησης έγινε γνωστή, με την FIBA να αποφασίζει ο μεγάλος ημιτελικός να διεξαχθεί σε prime time ώρα. Έτσι η αναμέτρηση προγραμματίστηκε την Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου στις 21:00.

Αντιστοίχως, οι νικητές των σημερινών προημιτελικών θα παίξουν τον πρώτο ημιτελικό, ο οποίος είναι προγραμματισμένος στις 17:00.

