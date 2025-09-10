Αταμάν: «Ο τραυματισμός του Όσμαν είναι σοβαρός, αν ο αγώνας ήταν σήμερα ή αύριο δεν θα έπαιζε»

Ο Εργκίν Αταμάν σε δηλώσεις του σε τουρκικό μέσο μίλησε για τον τραυματισμό του Τσέντι Όσμαν, τον οποίο χαρακτήρισε σοβαρό, ενώ πρόσθεσε πως αν η αναμέτρηση με την Εθνική ομάδα ήταν σήμερα ή αύριο δεν θα έπαιζε.

Ο Τζέντι Όσμαν στάθηκε άτυχος στην αναμέτρηση της Τουρκίας με την Πολωνία για τα προημιτελικά, με τον άσο του Παναθηναϊκού να τραυματίζεται, πηγαίνοντας υποβασταζόμενος στα αποδυτήρια. Ωστόσο η επιστροφή του 30χρονου γκαρντ στο πάγκο σήμανε λήξη συναγερμού, με τον Εργκίν Αταμάν να τον ρίχνει και πάλι στην μάχη για μικρό χρονικο διάστημα.

Ο Τούρκος τεχνικός σε δηλώσεις του σε τουρκικά μέσα έκανε λόγο για έναν σοβαρό τραυματισμό, ενώ πρόσθεσε πως αν η αναμέτρηση με την Εθνική ομάδα ήταν σήμερα δεν θα έπαιζε.

Αναλυτικά οσα ανέφερε:

«Ο τραυματισμός του Τσέντι Όσμαν είναι σοβαρός. Αν ο αγώνας γινόταν σήμερα ή αύριο, δεν θα μπορούσε να παίξει. Υποψιαστήκαμε κάταγμα κόπωσης, αλλά διαπιστώθηκε ότι δεν ήταν κάταγμα κόπωσης.

Έχει πρήξιμο αυτή τη στιγμή και δυσκολεύεται να περπατήσει. Ο Τσέντι θέλει να παίξει στον αγώνα με την Ελλάδα υπό οποιεσδήποτε συνθήκες»

Το Pamestoixima.gr στην καρδιά του Eurobasket 2025

Η μεγάλη γιορτή του ευρωπαϊκού μπάσκετ είναι εδώ! Ζεις κι εσύ τον παλμό του Eurobasket 2025 μαζί με το Pamestoixima.gr, εκεί που θα βρεις εκατοντάδες επιλογές για στοίχημα στο Eurobasket τόσο πριν, όσο και κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης. Στο Pamestoixima.gr είναι εξασφαλισμένη μια μοναδική στοιχηματική εμπειρία με μακροχρόνια & ειδικά στοιχήματα Eurobasket και μοναδικές προσφορές* για όλους!