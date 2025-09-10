Αταμάν προς αεροπορικές εταιρίες της Τουρκίας: «Προγραμματίστε επιπλέον πτήσεις για Ρίγα»

Ο Εργκίν Αταμάν απευθύνθηκε στις αεροπορικές εταιρείες της χώρας του προκειμένου να προγραμματίσουν περισσότερες πτήσεις από την Τουρκία προς την Ρίγα ενόψει των ημιτελικών της διοργάνωσης με την Ελλάδα.

Με αμείωτο ενδιαφέρον περιμένει ο Ευρωπαϊκός κόσμος την «σύγκρουση» της Εθνικής μας ομάδας κόντρα στην Τουρκία για τα ημιτελικά του Eurobasket.

Σε δήλωσή του στο πρακτορείο Anadolu, ο προπονητής της Τουρκίας, κάλεσε τις αεροπορικές εταιρείες της χώρας του, να δώσουν προτεραιότητα στην εξυπηρέτηση των φιλάθλων.

Ο Εργκίν Αταμάν ο οποίος δήλωσε ότι η Ελλάδα θα πραγματοποιήσει επιπλέον πτήσεις προς τη Ρίγα για να προσελκύσει περισσότερη υποστήριξη από τους οπαδούς της, δήλωσε χαρακτηριστικά:

«Περιμένω από τις αεροπορικές μας εταιρείες να πραγματοποιήσουν επιπλέον πτήσεις προς τη Ρίγα και να έρθουν πιο πολλοί οπαδοί μας από την Τουρκία να μας υποστηρίξουν σε αυτόν τον αγώνα. Θα παίξουμε έναν ιστο

ρικό ημιτελικό εναντίον της Ελλάδας. Η υποστήριξη των οπαδών είναι ζωτικής σημασίας»