Λάρκιν: «Δεν ξέρω αν θα είναι η τελευταία μου παρουσία με την Τουρκία» - Τι είπε για τον Σενγκούν

Ο Σέιν Λάρκιν σε δηλώσεις του στο Basketnews μίλησε για το αν θα είναι η τελευταία φορά που θα αγωνιστεί με τα χρώματα της Τουρκία, ενώ στάθηκε και στην μονομαχία Σενγκούν-Γιάννη, αποθεώνοντας τον συμπαίκτη του στην Εθνική.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε:

Για το αν είναι η τελευταία του ευκαιρία σε αυτό το επίπεδο:

«Είμαι 32 ετών, σε λίγες εβδομάδες θα γίνω 33 και ποιος ξέρει αν θα έχω ποτέ ξανά την ευκαιρία να παίξω ξανά στο Ευρωμπάσκετ. Οπότε, στο τέλος της ημέρας, ήθελα απλώς να το αφήσω στην άκρη. Οι προπονητές με κοιτούσαν, ρωτώντας με αν χρειαζόμουν αλλαγή, "Όχι, κύριε, είμαι καλά". Στο τέλος της ημέρας, όπως είπα, δεν ξέρω αν αυτή είναι η τελευταία μου φορά, η τελευταία μου συμμετοχή στο Ευρωμπάσκετ με την εθνική ομάδα. Θα τα αφήσω όλα εκεί έξω και θα το εκτιμήσω».

Για την μονομαχία Σενγκούν-Αντετοκούνμπο:

«Νομίζω ότι ο Άλπι κάνει το επόμενο βήμα. Νομίζω ότι έχει αναλάβει τις προσδοκίες και τις ευθύνες και έχει τοποθετηθεί πολύ σταθερά ως ένας από τους καλύτερους παίκτες στον κόσμο: Κορυφαίοι 15, Κορυφαίοι 20, όπως θέλετε να το πείτε, Κορυφαίοι 10. Τώρα, το μόνο που έχει σημασία είναι να βγαίνουμε εκεί έξω κάθε βράδυ και να έχουμε αυτή τη σταθερή παρουσία. Αυτός είναι ο έβδομος αγώνας μας και ήταν εκεί σε κάθε παιχνίδι, παίρνοντας ριμπάουντ, σκοράροντας, δίνοντας ασίστ, αμυνόμενοι, κάνοντας μεγάλες αποκρούσεις. Νομίζω ότι έχει τοποθετήσει τον εαυτό του στην ανώτερη βαθμίδα των παικτών. Θα συνεχίσουμε να τον στηρίζουμε και να του δίνουμε αυτοπεποίθηση, και ελπίζουμε ότι θα συνεχίσει να μας στηρίζει και να μπορούμε να κάνουμε σπουδαία πράγματα».

Για το αν η εμπειρία κάνει την διαφορά σε αυτό το επίπεδο:

«Είμαι ένας από τους μεγαλύτερους σε ηλικία παίκτες στην ομάδα και έχω παίξει σε πολλές διαφορετικές καταστάσεις υψηλής πίεσης στην καριέρα μου. Νομίζω ότι σε αυτές τις καταστάσεις είναι πάντα υπέροχο να έχεις κάποιον που έχει βρεθεί σε αυτή την κατάσταση. Λοιπόν, θα προσπαθήσω απλώς να κάνω κήρυγμα στους νεότερους παίκτες και να τους εξηγήσω ότι αυτή η στιγμή είναι μια ευλογία. Μην αφήσετε τη στιγμή να είναι πολύ σημαντική για τον εαυτό σας, γιατί είναι σαν να παίζετε μπάσκετ οπουδήποτε αλλού. Προφανώς, θα υπάρχει πλήθος, πολλές προσδοκίες, πολλά μέσα ενημέρωσης»