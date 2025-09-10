ΠΑΟΚ: Αλλαγές στο πρόγραμμα - Αύριο (11/9) με Μέταλατς και την Παρασκευή με Παρτιζάν

Η Παρτιζάν τροποποίησε το πρόγραμμα του τουρνουά που διοργανώνει - Αύριο (11/9) απέναντι στην Μέταλατς ο ΠΑΟΚ και την Παρασκευή (12/9) το «ασπρόμαυρο» φιλικό

Ο καιρός «χάλασε» τα σχέδια των διοργανωτών, με την Παρτιζάν να τροποποιεί το πρόγραμμα του τουρνουά, το οποίο θα διεξαχθεί το επόμενο τριήμερο στο Βελιγράδι.

Ο ΠΑΟΚ θα αναμετρηθεί αύριο (11/9 20:00) απέναντι στη Μέταλατς σε αγώνα κεκλεισμένων των θυρών, ενώ το «ασπρόμαυρο» φιλικό θα γίνει την Παρασκευή (12/9 19:30) στο «ανοιχτό» γήπεδο της πόλης παρουσία φίλων και των δύο ομάδων.

Αναλυτικά το πρόγραμμα του τουρνουά:

Πέμπτη 11/9

20:00 | ΠΑΟΚ – Μετάλατς (κεκλεισμένων των θυρών)

Παρασκευή 12/9

17:00 | Μακάμπι – Ζενίτ

19:30 | Παρτιζάν – ΠΑΟΚ (Στάδιο Τasmajdan)

Σάββατο 13/9