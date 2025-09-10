ΠΑΟΚ: Αλλαγές στο πρόγραμμα - Αύριο (11/9) με Μέταλατς και την Παρασκευή με Παρτιζάν

Ο καιρός «χάλασε» τα σχέδια των διοργανωτών, με την Παρτιζάν να τροποποιεί το πρόγραμμα του τουρνουά, το οποίο θα διεξαχθεί το επόμενο τριήμερο στο Βελιγράδι.
Ο ΠΑΟΚ θα αναμετρηθεί αύριο (11/9 20:00) απέναντι στη Μέταλατς σε αγώνα κεκλεισμένων των θυρών, ενώ το «ασπρόμαυρο» φιλικό θα γίνει την Παρασκευή (12/9 19:30) στο «ανοιχτό» γήπεδο της πόλης παρουσία φίλων και των δύο ομάδων.
Αναλυτικά το πρόγραμμα του τουρνουά:
Πέμπτη 11/9
-
20:00 | ΠΑΟΚ – Μετάλατς (κεκλεισμένων των θυρών)
Παρασκευή 12/9
-
17:00 | Μακάμπι – Ζενίτ
-
19:30 | Παρτιζάν – ΠΑΟΚ (Στάδιο Τasmajdan)
Σάββατο 13/9
-
17:00 | Ουράλμας – Ηττημένος Μακάμπι/Ζενίτ
-
20:00 | Παρτιζάν – Νικητής Μακάμπι/Ζενίτ