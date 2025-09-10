Oι «Πελαργοί» καλούν... ενισχύσεις στην Ρίγα

Οι «Πελαργοί» με ανακοίνωση τους περιμένουν… ενισχύσεις στην Ρίγα ενόψει του ημιτελκού του Eurobasket κόντρα στην Τουρκία του Εργκίν Αταμάν.

H Eλλάδα βρίσκεται στις «4» καλύτερες ομάδες της Ευρώπης και πλέον η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη θα αντιμετωπίσει την Τουρκία στα ημιτελικά της διοργάνωσης.

Οι «Πελαργοί» με ανακοίνωση τους περιμένουν… ενισχύσεις στην Ρίγα, καθώς στην πρωτεύουσα της Λετονίας αναμένεονται ακόμα 1.000 Έλληνες για να στηρίξουν την «γαλανόλευκη».

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Οι «ΠΕΛΑΡΓΟΙ» που βρίσκονται ήδη στην Ρίγα της Λετονίας στο πλευρό της Εθνικής ομάδας μπάσκετ, περιμένοντας ενισχύσεις για τον ημιτελικό του EUROBASKET 2025 με την Τουρκία (Παρασκευή 12/9 ώρα 21.00).



Ήδη πτήσεις τσάρτερ έχουν προγραμματιστεί από την ΕΟΚ (Aπό Θεσσαλονίκη και Αθήνα) πληροφορίες Mentor Travel (τηλ. 2311821181)

Έλα κι εσύ στην παρέα των «ΠΕΛΑΡΓΩΝ» για να ενισχύσουμε την «Επίσημη αγαπημένη» από τις κερκίδες του γηπέδου.



