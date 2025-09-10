Ο Τσόβιτς αποκάλυψε τα προβλήματα της Σερβίας: Τι παίχτηκε με Μπογκντάνοβιτς και Κλίπερς - Έρχονται αλλαγές

Ο Νεμπόισα Τσόβιτς, πρόεδρος της Σερβικής Ομοσπονδίας, σε δηλώσεις του αποκάλυψε τα προβλήματα της Σερβίας στο Eurobasket κι έκανε λόγο για αλλαγές.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Πρώτον, υπήρξε ένας τραυματισμός του Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς. Είχαμε την σκέψη ότι ο Μπόγκνταν έπρεπε να παραμείνει, ωστόσο, οι Αμερικανοί απαίτησαν να ταξιδέψει στην Αμερική. Θα έπρεπε να επιστρέψει στις 10 ή 11 Σεπτεμβρίου, αν όλα ήταν ας πούμε, καλά, ωστόσο, συνέβη αυτό που συνέβη.

Μετά από αυτό, οι Νίκολα Γιόκιτς και Νίκολα Γιόβιτς κόλλησαν ιό. Ο Αβράμοβιτς τραυματίστηκε στον αγώνα με την Τουρκία, χτύπησε στη φτέρνα του.

Ο Γκούντουριτς είχε προβλήματα με τον πόνους από την αρχή. Γνωρίζουμε ότι ο Βάσα Μίτσιτς έπαιξε επίσης χωρίς να είναι έτοιμος ή απροετοίμαστος, οπότε ο προπονητής ακύρωσε τις προπονήσεις με την έννοια της αδυναμίας των παικτών να κάνουν την προπόνηση.

Η φιλοδοξία ήταν μεγάλη. Αυτή είναι μια αποτυχία. Θα γίνει ανάλυση. Ο Πέσιτς είναι ο προπονητής μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου και ήδη μιλάμε μαζί του. Δεν έπεσε από τον ουρανό. Αυτό που συνέβη το περασμένο καλοκαίρι, να φύγει και να συνεχίσει. Ο Πέσιτς έμεινε, οι παίκτες έμειναν. Υπήρξε μία αλλαγή. Ο Νταβίντοβατς δεν έφυγε, ο Βούκσεβιτς έφυγε. Είναι όλα ίδια με πέρυσι.

Δεν λέω ότι δεν ήταν ρεαλιστικό για την εθνική ομάδα να πετύχει το καλύτερο αποτέλεσμα. Τι θα γινόταν αν παίρναμε το ασημένιο ή το χάλκινο μετάλλιο; Αυτό θα ήταν και πάλι ανεπαρκές για εμάς. Μόλις έχουμε τέτοια αποτελέσματα, σημαίνει ότι είχαμε ένα ανεπιτυχές καλοκαίρι και ότι χρειάζονται ορισμένες αλλαγές».

