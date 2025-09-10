Κουρτινάιτις: «Μερικά σφυρίγματα μπορεί να μην ήταν σωστά, μας έκανε ζημιά ο Τολιόπουλος»

Ο Ρίμας Κουρτινάιτις σε δηλώσεις του ήταν καυστικός με την διαιτησία τονίζοντας πως μερικά σφυρίγματα δεν ήταν σωστά, ενώ μίλησε με αποθεωτικά λόγια για τον Βασίλη Τολιόπουλο.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε:

«Δεν θα ήθελα να μιλήσω για τους διαιτητές, καλούς ή κακούς, αλλά μερικά από τα σφυρίγματα μπορεί να μην ήταν σωστά. Δεν μπορείς να κάνεις τίποτα, ένας σταρ είναι σταρ. Επιτρέπεται να κάνουν κάποια πράγματα περισσότερο από άλλους παίκτες. Δεν θέλω να επεκταθώ σε αυτό. Ό,τι χειρότερο είναι να χάνεις έναν αγώνα και να κατηγορείς όλους γύρω σου. Κάναμε λάθη εκεί που δεν έπρεπε, απλώς μας έλειπε η ικανότητα.

Κάποια πράγματα λειτούργησαν και κάποια όχι. Θεωρώ ότι κάναμε καλή δουλειά πάνω στον Γιάννη, είναι τέτοιος παίκτης που θα βάλει τους πόντους του και δεν μας εξέπληξε αυτό. Δώσαμε χώρους σε κάποιους άλλους παίκτες και μας έκαναν ζημιά, όπως ο Τολιόπουλος. Ήταν καθοριστικός παράγοντας για την ήττα»

Το Pamestoixima.gr στην καρδιά του Eurobasket 2025

Η μεγάλη γιορτή του ευρωπαϊκού μπάσκετ είναι εδώ! Ζεις κι εσύ τον παλμό του Eurobasket 2025 μαζί με το Pamestoixima.gr, εκεί που θα βρεις εκατοντάδες επιλογές για στοίχημα στο Eurobasket τόσο πριν, όσο και κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης. Στο Pamestoixima.gr είναι εξασφαλισμένη μια μοναδική στοιχηματική εμπειρία με μακροχρόνια & ειδικά στοιχήματα Eurobasket και μοναδικές προσφορές* για όλους!