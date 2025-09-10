Όταν… γυαλίζουν τα μάτια του καλύτερου decision maker της Ευρώπης

Η Ελλάδα έφτασε στους «4» του EuroBasket και το SDNA στέκεται στα... γυαλισμένα μάτια του «κουμανταδόρου» της Εθνικής, Κώστα Σλούκα. Αποστολή στη Λετονία.

Ο 35χρονος γκαρντ είναι ο απόλυτος κουμανταδόρος της Εθνικής στη φετινή της προσπάθεια στην Κύπρο και στη Λετονία. Το «κομπιούτερ» που παίρνει σωστές αποφάσεις, βάζει τάξη στην επίθεση και μετατρέπει την ομάδα του Σπανούλη σε ένα σχήμα με σαφή κατεύθυνση και ρυθμό. Με 9,1 πόντους και 4,3 ασίστ ανά παιχνίδι δείχνει πόσο κομβικός είναι σε εκτέλεση και δημιουργία, όμως οι αριθμοί λένε μόνο την... μισή αλήθεια. Το υπόλοιπο κομμάτι φαίνεται στο παρκέ: στο πώς διαβάζει κάθε φάση, πώς διαλέγει τη στιγμή για να τρέξει ή να παίξει στο 5vs5, πώς διαχειρίζεται ταυτόχρονα ηρεμία και ένταση.

Η συνεργασία του με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο είναι σημείο αναφοράς στο φετινό EuroBasket. Ο «Greek Freak» βρίσκει στο πρόσωπο του Σλούκα τον ιδανικό συμπαίκτη, έναν δημιουργό που του ανοίγει χώρους και τον τροφοδοτεί με την μπάλα την κατάλληλη στιγμή. Από pick and roll μέχρι τις καταστάσεις στο ανοιχτό γήπεδο, το δίδυμο τους κάνει τη διαφορά. Όταν οι δυο τους μοιράζονται το παρκέ, η Ελλάδα είναι κάτι παραπάνω από επικίνδυνη επιθετικά.

Ωστόσο, το παιχνίδι του Σλούκα δεν περιορίζεται μόνο στο δημιουργικό κομμάτι. Σκοράρει όταν χρειάζεται (58,3% δίποντο και 36,8% τρίποντο), τραβάει πάνω του την άμυνα, ανοίγει το γήπεδο με το σουτ του και προσφέρει το απαραίτητο βάθος στην περιφέρεια. Κάθε του απόφαση μοιάζει με... χειρουργική πράξη. Δεν είναι τυχαίο ότι πριν από λίγες ημέρες ο Βασίλης Σπανούλης τον χαρακτήρισε «τον καλύτερο decision maker στην Euroleague».

Η προσωπικότητα του Σλούκα αποτυπώνεται στον τρόπο που αντιμετωπίζει κάθε στόχο. Μοιάζει σαν να βάζει παρωπίδες και να εστιάζει αποκλειστικά εκεί, όπως αναλύαμε και στην "Magic Euroleague" μετά τη σπουδαία πρόκριση επί της Λιθουανίας. Η προπόνηση, η διατροφή, η καθημερινότητά του «Σλου», όλα μπαίνουν στην υπηρεσία του σκοπού. Έτσι έχει μάθει, έτσι έπαιξε και κέρδισε τίτλους την άνοιξη με τον Ολυμπιακό, με τη Φενέρμπαχτσε και με τον Παναθηναϊκό, έτσι εμφανίζεται και φέτος τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο με το εθνόσημο στο στήθος. Δεν αφήνει περιθώρια χαλάρωσης, ούτε στον εαυτό του ούτε στους συμπαίκτες του.

Αυτός ο τρόπος σκέψης είναι που εμπνέει. Όπως ο αρχηγός Κώστας Παπανικολάου δίνει τον τόνο με τη φωνή και το πάθος του, έτσι και ο Σλούκας δίνει κατεύθυνση με την ψυχραιμία και τη συγκέντρωσή του. Η Εθνική έχει δύο... παλιοσειρές - leaders με διαφορετικά χαρακτηριστικά, αλλά κοινή ουσία: να βάλουν την ομάδα πάνω απ’ όλα.

Η εικόνα του Σλούκα στο τουρνουά είναι ενός παίκτη σε απόλυτη ετοιμότητα. Με σώμα που αντέχει στα συνεχόμενα παιχνίδια, με μυαλό που διαβάζει τις καταστάσεις με ψυχραιμία, με αποφασιστικότητα που δεν αφήνει περιθώρια αμφισβήτησης. Είναι ο Σλούκας που συναντάς στα μεγάλα βράδια της Euroleague, μεταφερμένος στο EuroBasket 2025.

Όλα αυτά συνθέτουν το προφίλ του παίκτη που κάνει τη διαφορά στο πιο κρίσιμο σημείο. Και τα μάτια του... γυαλίζουν. Όχι τυχαία. Είναι η σπίθα που μαρτυρά τη νοοτροπία του νικητή, το κίνητρο να κυνηγήσει κάτι που λείπει χρόνια από το ελληνικό μπάσκετ: μια επιστροφή στο βάθρο του EuroBasket. Άλλωστε, Σλούκας και «Παπ» αξίζουν ένα μετάλλιο με την Εθνική Ανδρών λίγο πριν από τη Δύση της σπουδαίας καριέρας τους.

Η Ελλάδα έχει ήδη γράψει ιστορία φτάνοντας στους «4» έπειτα από 16 χρόνια. Τώρα την περιμένει το ραντεβού με την Τουρκία στις 12 Σεπτεμβρίου. Εκεί που όλα κρίνονται, που μετρούν οι λεπτομέρειες, η Εθνική ξέρει πως έχει τον πιο αξιόπιστο «οδηγό». Ο Σλούκας δεν είναι απλώς ο playmaker αυτής της ομάδας, αλλά το μυαλό της και αυτό το γνωρίζει πρώτος ο αντίπαλος head coach στα ημιτελικά, Εργκίν Αταμάν. Τα μάτια όλων παραμένουν στραμμένα στον ίδιο στόχο, αυτόν που ο 35χρονος είχε οραματιστεί από νωρίς το καλοκαίρι, όταν ξεκίνησε την ατομική δουλειά στο Μαρούσι: το μετάλλιο.

