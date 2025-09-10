Ρεκόρ στα εισιτήρια διαρκείας για την Καρδίτσα

Η Καρδίτσα ανακοίνωσε ρεκόρ πωλήσεων στα εισιτήρια διαρκείας για τη νέα σεζόν κι ευχαρίστησε τον κόσμο της ομάδας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Ένα μεγάλο "ευχαριστώ" στον κόσμο της Καρδίτσας. Με μεγάλη χαρά και πολλές ευχαριστίες προς τους φιλάθλους μας, ανακοινώνουμε ότι ήδη η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας του Α.Σ. Καρδίτσας ΙΑΠΩΝΙΚΗ για τη σεζόν 2025-26 έχει ξεπεράσει κάθε προηγούμενο αριθμό των περασμένων περιόδων.

Εκφράζουμε ένα μεγάλο “ευχαριστώ” προς το φίλαθλο κόσμο της Καρδίτσας, για τη μεγάλη ανταπόκρισή του και τη στήριξη προς την ομάδα μας. Ο Α.Σ. Καρδίτσας ΙΑΠΩΝΙΚΗ, στην τέταρτη σεζόν του στο κορυφαίο επαγγελματικό πρωτάθλημα της Stoiximan GBL, αλλά και μπροστά στην ιστορική πρώτη συμμετοχή στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, έχει δίπλα του τον καλύτερο του "συμπαίκτη": τον φίλαθλο κόσμο της Καρδίτσας.

25 ημέρες πριν την έναρξη των επίσημων αγωνιστικών υποχρεώσεων, καλούμε όλους τους φιλάθλους να εξασφαλίσουν τη θέση τους δίπλα στην ομάδα μπάσκετ, στηρίζοντάς την και απολαμβάνοντας τους αγώνες του πιο ανταγωνιστικού πρωταθλήματος της τελευταίας δεκαετίας, αλλά και την πρωτόγνωρη εμπειρία στο ευρωπαϊκό ταξίδι του Basketball Champions League.

Η δύναμη της ομάδας μας είναι ο κόσμος της, όλοι μαζί ετοιμαζόμαστε να ζήσουμε μια συναρπαστική σεζόν και να γράψουμε μια ακόμη χρυσή σελίδα στην ιστορία του αθλητισμού της περιοχής μας».