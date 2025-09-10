Βρούτσης: «Είμαστε έτοιμοι για το Final Four, το θέλουμε όλοι» (vid)

Ο Γιάννης Βρούτσης, αναπληρωτής Υπουργός αθλητισμού, σε δηλώσεις του αναφέρθηκε στο Final Four της Euroleague που διεκδικεί η Αθήνα και στην πρόκριση της Εθνικής στα ημιτελικά του Eurobasket.

Αναλυτικά όσα είπε στο ΣΚΑΙ:

«Πριν πω για την πρόκρισή μας, να πω δυο θετικά για το χθεσινό παιχνίδι. Αισθανθήκαμε όλοι χαρά, συγκίνηση και περηφάνια για το αποτέλεσμα. Το δεύτερο όμως που πρέπει να κρατήσουμε όλοι στο μυαλό μας, γιατί μιλάμε για αθλητισμό, είναι και η εικόνα της Λιθουανίας.

Αυτό που έγινε χθες στο τέλος του αγώνα είναι καταπληκτικό. Όλος ο κόσμος της Λιθουανίας χειροκροτούσε την ομάδα του παρότι έχασε. Να κρατήσουμε αυτήν την ισχυρή εικόνα. Εγώ θα είμαι εκεί. Θέλω να είμαι εκεί πολιτικά ηθικά και αθλητικά.



Είμαστε μια παγκόσμια δύναμη στο μπάσκετ. Το αποδεικνύει το αποτέλεσμα της Εθνικής μας, το αποδεικνύουν Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός με τις επιτυχίες τους, ο ΠΑΟΚ, ο Άρης και η ΑΕΚ με τις επιτυχίες τους επίσης στην Ευρώπη.

Θέλουμε να έρθει το Final Final, η κυβέρνηση το θέλει, όλοι το θέλουμε. Είμαστε Έλληνες και αυτό μας ενώνει όλους μας. Θα είναι μια γιορτή του μπάσκετ».