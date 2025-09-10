Σεντεκέρσκις: «Οι διαιτητές νταντεύουν τα αστέρια, κάναμε παιδαριώδη λάθη»

Ο Τάντας Σεντεκέρσκις σε δηλώσεις του έριξε την σπόντα του για τους διαιτητές, αλλά παράλληλα παραδέχθηκε και τα λάθη της Λιθουανίας στο παιχνίδι με την Εθνική.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

Για το ματς: «Ξέραμε τι να περιμένουμε. Ξέραμε ότι θα υπήρχαν διαιτητές της FIBA, είδαμε πώς νταντεύουν τα αστέρια, Μάρκανεν, Βάγκνερ... Ωστόσο, δεν νομίζω ότι πρέπει να γκρινιάζουμε για το ένα ή το άλλο σφύριγμα. Δεν κάναμε πολλά εμείς οι ίδιοι, κάναμε παιδαριώδη λάθη».



Για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο: «Φαίνεται ότι δεν ήταν αυτός που μας νίκησε μόνος του. Αυτό το έκανε εναντίον του Ισραήλ. Θεωρητικά το σχέδιο λειτούργησε αντιμετώπισής του λειτούργησε αρκετά καλά. Όλο το παιχνίδι περιστράφηκε γύρω του, ίσως σκόραρε μερικούς πολύ εύκολους πόντους. Δεν νομίζω ότι ο Γιάννης ήταν η αιτία της ήττας μας».

Για τον κόσμο: «Ευχαριστούμε τον κόσμο μας για την καταπληκτική τους υποστήριξη. Νομίζω ότι άξιζαν ένα καλύτερο παιχνίδι από εμάς. Δεν ξέρω τι μας εμπόδισε, ίσως ήταν η έλλειψη εμπειρίας μας. Σήμερα ο Γιοκουμπάιτις έλειψε πολύ. Είναι κρίμα. Μια ιστορική ευκαιρία. Περιμέναμε ένα καλύτερο παιχνίδι, πάρα πολλά ηλίθια λάθη. Έπρεπε να είχαμε παίξει ένα τέλειο παιχνίδι, αλλά δεν το κάναμε».

