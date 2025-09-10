Η βροχή... απειλεί το Παρτιζάν – ΠΑΟΚ: Πιθανή «μεταφορά» την Παρασκευή (12/9)

Η βροχή που αναμένεται να πέσει στο Βελιγράδι αύριο (11/9), αναγκάζει τους ιθύνοντες της Παρτιζάν να μεταφέρουν το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ για την Παρασκευή (12/9).

Ένα φιλικό που θα «μνημονεύεται» για καιρό, στο ανοιχτό γήπεδο του Βελιγραδίου σε... ασπρόμαυρο φόντο, το δεύτερο στην ιστορία μεταξύ ΠΑΟΚ και Παρτιζάν.

Παρόλα αυτά, σύμφωνα με την πρόγνωση του καιρού η βροχή αναμένεται να... χαλάσει τα σχέδια των Σέρβων, με τους ιθύνοντες της Παρτιζάν να σκέφτονται τη «μεταφορά» του αγώνα για την Παρασκευή (12/9).

Όπως ήταν καθορισμένο το πρόγραμμα εδώ και μέρες αύριο (11/9) είναι προγραμματισμένος ο αγώνας στο «ανοιχτό» γήπεδο μεταξύ ΠΑΟΚ και Παρτιζάν, την Παρασκευή (12/9) ο Δικέφαλος θα αντιμετώπιζε τη Ζενίτ στο Alexandar Nikolic, ενώ ξανά στο Alexandar Nikolic το Σάββατο (13/9) οι Σέρβοι θα έπαιζαν με τη Ζενίτ.

Σύμφωνα με ΜΜΕ της Σερβίας, τα δύο πρώτα παιχνίδια αναμένεται να αλλάξουν, κάτι που δεν επηρεάζει τον ΠΑΟΚ, καθώς θα βρίσκεται ούτως ή άλλως στο Βελιγράδι από σήμερα (10/9).