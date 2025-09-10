H ώρα της απόφασης: Στις 11:00 η ψηφοφορία για το Final Four!

Η πιο μεγάλη ώρα είναι τώρα: Στις 11:00 θα ξεκινήσει η ψηφοφορία για την επιλογή της πόλης που θα φιλοξενήσει το Final Four της Euroleague!

Η μέρα που θα κρίνει που θα διεξαχθεί το Final Four της νέας σεζόν της διοργάνωσης, που ξεκινάει σε λίγες μέρες, έφτασε, με την Αθήνα και το Βελιγράδι να είναι οι δύο πιθανοί προορισμοί.

Μεγάλο φαβορί για να αναλάβει τη διοργάνωση του Final Four είναι το ΟΑΚΑ, που έχει καταθέσει και τη μεγαλύτερη πρόταση οικονομικά, με το Βελιγράδι να κάνει την προσπάθειά του και να έχει και την υποστήριξη του Ολυμπιακού.

Αξίζει να σημειωθεί πως η ψηφοφορία θα είναι μυστική, ενώ δεν αποκλείεται και το ενδεχόμενο της παράτασης.