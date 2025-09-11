Στα βιβλία Δημοτικού και sticker στο ψυγείο τα λόγια του μεγάλου αρχηγού

Ο Κώστας έστειλε το πιο δυνατό μήνυμα των παρκέ και ο Γιάννης με τον στρατό του πάνε για τη μάχη της ζωής τους. Γράφει ο Χρήστος Σταθόπουλος.

Το μπάσκετ είναι αριθμοί, άμυνες, τρίποντα, αλλά πάνω απ’ όλα είναι ψυχή. Και καμία στατιστική, κανένα playbook, καμία τακτική δεν μπορεί να συγκριθεί με τα λόγια του Κώστα Παπανικολάου μετά το τέλος του προχθεσινού μεγάλου ματς. Εκείνη τη στιγμή μίλησε ένας άνθρωπος που βλέπει μακριά. Ένας καθρέφτης που δείχνει σε όλους μας τι σημαίνει να σέβεσαι, να στηρίζεις, να εμπνέεις.

Κι αν κάτι πρέπει να μείνει από όσα είπε; Είναι η απλή, ανθρώπινη αλήθεια: δεν γίνεται να ζητάμε από τα παιδιά μας να γίνουν καλύτεροι άνθρωποι, όταν εμείς πρώτοι είμαστε έτοιμοι να τα ισοπεδώσουμε. Δεν γίνεται να φωνάζουμε για τοξικότητα, κι ύστερα να βουτάμε οι ίδιοι στο βούρκο. Ο Παπανικολάου, για όποιον το κατάλαβε, έστησε έναν καθρέφτη απέναντι στην κοινωνία μας. Και είπε το αυτονόητο: αλλάξτε το τσιπάκι, δείτε το θετικό, γιατί μόνο αυτό μπορεί να χτίσει μέλλον.

Και το σπουδαίο είναι πως οι κουβέντες του αποτελούν λόγια που δείχνουν επαφή με την πραγματικότητα, με όσα γίνονται γύρω μας: με την τοξικότητα που τρώει τα πάντα, με την οπαδική βία που έχει γίνει καρκίνωμα στα γήπεδα, με τη συναδελφικότητα που συνεχώς δοκιμάζεται και δεν μένει στα στενά όρια του μπάσκετ. Όταν ο αρχηγός μιλάει έτσι, δείχνει ότι βλέπει πέρα από το σκορ. Βλέπει την κοινωνία.

Εδώ δεν έχουμε έναν αρχηγό ομάδας. Έχουμε έναν αρχηγό κράτους. Βιβλία Δημοτικού πρέπει να γραφτούν πάνω σ’ αυτές τις κουβέντες και κάθε σπίτι να τις έχει με sticker πάνω στο ψυγείο. Γιατί μιλάμε για αξίες, όχι για σχήματα. Για το πιο δυνατό μήνυμα που έχει βγει από ελληνικό παρκέ τα τελευταία χρόνια.

Και μέσα σε όλο αυτό, ήρθε κι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο να δείξει γιατί είναι ο «Γιάνναρος». Είναι η μισή ομάδα μπασκετικά, αλλά και ψυχικά. «Δεν έχουμε πετύχει τίποτα ακόμα, έχουμε άλλο ένα παιχνίδι», είπε στους συμπαίκτες του αμέσως μετά τη σπουδαία πρόκριση επί της Λιθουανίας, δείχνοντας στον... Στρατό του την επόμενη μεγάλη μάχη. Τη μάχη της ζωής τους με την Τουρκία αύριο Παρασκευή. Λόγια που δεν είναι σλόγκαν, είναι στάση ζωής. Δεν υπάρχει εφησυχασμός, δεν υπάρχει “τελειώσαμε”. Υπάρχει μόνο η πείνα για το επόμενο βήμα.

Στο καθαρά μπασκετικό κομμάτι, η Ελλάδα μπήκε στο παρκέ και από το πρώτο λεπτό έδειξε ότι δεν αστειεύεται και ότι θα καμαρώσουμε μια Ελλαδάρα. Η άμυνα ήταν για σεμινάριο, από αυτές που δείχνεις σε βίντεο για να καταλάβουν οι νεότεροι τι σημαίνει συγκέντρωση και ομαδικότητα. Έκλεισε τον δρόμο στους Λιθουανούς, τους έβγαλε από το ρυθμό και κάπως έτσι το ματς κρίθηκε από νωρίς.

Ο Τολιόπουλος το είπε καθαρά: «Ήμασταν τόσο συγκεντρωμένοι και πεινασμένοι, που δεν καταλαβαίναμε καθόλου τους 10.000 Λιθουανούς στο γήπεδο». Είναι αυτή η φλόγα που κάνει τη διαφορά, η ίδια που φάνηκε στο στιγμιότυπο με τον Κώστα Αντετοκούνμπο, να κολλάει το πρόσωπο του πάνω στον τρομακτικό Βαλαντσιούνας χωρίς να κάνει πίσω ούτε μισό βήμα.

Αυτή είναι η Ελλάδα που θέλουμε να βλέπουμε. Μια ομάδα που δεν στηρίζεται μόνο στο ταλέντο της, αλλά και στην ψυχή της. Κι όταν βγαίνουν μπροστά άνθρωποι σαν τον Παπανικολάου και τον Αντετοκούνμπο, τότε ξέρεις πως ό,τι κι αν γίνει στον ημιτελικό με τους Τούρκους, έχεις ήδη κερδίσει κάτι μεγαλύτερο από ένα μετάλλιο: έχεις κερδίσει παράδειγμα.

Πάμε ρε Ελλαδάρα, πάμε να τους τρελάνουμε όλους!