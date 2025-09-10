«Συγχαρητήρια» από Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό στην Εθνική Ελλάδας

Το επίτευγμα αυτό προκάλεσε την αντίδραση του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού, που εξέφρασαν τη χαρά και τα συγχαρητήριά τους μέσα από τα social media.
Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR έγραψε: «Συγχαρητήρια στους αθλητές, τους προπονητές και το επιτελείο της Εθνικής μας για την πρόκριση στα ημιτελικά του EuroBasket 2025. Συνεχίστε να μας κάνετε υπερήφανους!»
Από την πλευρά της, η ΚΑΕ Ολυμπιακός συνόδευσε δύο φωτογραφίες με την λεζάντα: «Συγχαρητήρια στην Εθνική μας για την πρόκριση στα ημιτελικά του Ευρωμπάσκετ! Το θέλουν και το μπορούν! Όλη η Ελλάδα είναι μαζί σας! Πάμε δυνατά για τον τελικό!»