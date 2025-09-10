Όσο υπάρχουν εύσημα, θα υπάρχει και (αυστηρή) κριτική

Ο Κώστας Παπανικολάου έγινε ασπίδα στους διεθνείς του ποδοσφαίρου, κάνοντας λόγο για άδικη κριτική και για τα σωστά παραδείγματα στις επόμενες γενιές. Που όμως τελειώνει η ασπίδα και ξεκινά το "μαλακό μαξιλάρι"; Γράφει ο Κωνσταντίνος Τσίπτσιος

Είδα με απόλαυση τον προημιτελικό της Εθνικής μας απέναντι στους Λιθουανούς. Προς έκπληξη μου όμως / και πολλών από εμάς, άκουσα τον Κώστα Παπανικολάου να αναφέρεται στην Εθνική ποδοσφαίρου, στην flash interview, προφανώς λέγοντας τα στη νύφη, για να ακούει η "πεθερά" ή το ανάποδο. Πάντα τα μπερδεύω αυτά. Καθώς και η Εθνική μπάσκετ άκουσε τα σχολιανά της ανά καιρούς.

Σε μια σπάνια τοποθέτηση μας λοιπόν, γύρω από τα της "σπυριάρας", θα σχολιάσουμε αυτές τις δηλώσεις, εκφράζοντας την φανταμένταλ διαφωνία μας και τον διαφορετικό τρόπο που βλέπουμε την κριτική και την "πίεση" στη ζωή.

Long story short, ο Κώστας (που ήταν εξαιρετικός και σήμερα (έλα πίσω στον Άρη παιχταρά μου)) τα έβαλε κυρίως με το "ανάθεμα" και τα μπινελίκια και λιγότερο με την κριτική (ή έτσι θέλω να πιστεύω) και τόνισε πως όσο πιέζουμε την νέα ελπιδοφόρα φουρνιά, μόνο κακό κάνουμε. Αν θέλετε διαβάστε εδώ τις δηλώσεις του και ελάτε για την συνέχεια του κειμένου.

Για να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή, το πρώτο που θυμήθηκα ακούγοντας αυτή την τοποθέτηση, είναι ο συμπαίκτης του Κώστα, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο. Όταν πριν λίγα χρόνια, στην first round exit από τον Τζίμι Μπι και την παρέα του, είχε πει πως "δεν υπάρχει αποτυχία στον αθλητισμό".

Στον αθλητισμό ναι.

Στον πρωταθλητισμό όχι! Υπάρχει και παραϋπάρχει.

Στο ποδόσφαιρο, στο μπάσκετ, όπου ο κόσμος πληρώνει (ακριβό) εισιτήριο και ο αθλητής πληρώνεται με καπιταλιστικά και ανταγωνιστικά κριτήρια, υπάρχει αποτυχία, υπάρχει ποιότητα και κριτική.

Σε περίπτωση, δε, που υπάρχει συνεχής αποτυχία, υπάρχει και γκρίνια. Πολλές φορές άδικη, πολλές φορές σε μορφή τσουβαλιάσματος, όμως... ο κόσμος μπουχτίζει, πληρώνει και θέλει αποτελέσματα. Ιδίως όταν στον σύγχρονο αθλητισμό τα περισσότερα σπορ, για να τα απολαύσεις από την τηλεόραση είναι συνδρομητικά.

Πάμε όμως να πάρουμε μερικά κομμάτια για να τα αναλύσουμε και να αντιτεθούμε, πάντα εκφράζοντας την προσωπική μας οπτική της ζωής. Γιατί, παρένθεση - σημείωση, εδώ μιλάμε για οπτική πέρα από τον αθλητισμό, μιλάμε για το πόσο θες να είσαι αυστηρός με τον εαυτό σου και τα παιδιά σου και να τα προετοιμάσεις για αποτυχίες και έντονη κριτική.

...κριτική, δε, για να θυμηθώ ξανά τα λόγια του Γιάννη, που στην κανονική ζωή όντως σε οδηγεί σε απόλυση, όντως σε καταστρέφει οικονομικά και δεν σε βάζει απλώς στον πάγκο για το επόμενο ματς.

"Μια νέα γενιά πολύ ελπιδοφόρα που το ποδόσφαιρό μας ίσως δεν έχει ξαναδεί. Πέραν όλων αυτών, εκπροσωπούν την Ελλάδα." το κομμάτι που θέλω να σχολιάσω. Αρχικά, υπάρχει μια σύγχυση όταν συζητάμε περί Εθνικής. Ναι, προφανώς και ο αθλητής εκπροσωπεί την χώρα. Ναι, προφανώς και θυσιάζει τα καλοκαίρια του για να παίξει.

...Όμως όταν φοράς το Εθνόσημο, αυτό σημαίνει πως είσαι ο κορυφαίος στη χώρα σου, σε αυτή τη θέση. Όταν φοράς το Εθνόσημο, μπορείς να βάλεις στο βιογραφικό σου ένα μεγάλο - τραννό μπούλετ, που οι πιθανοί εργοδότες σου θα το δουν και θα τρίβουν τα χέρια τους για να σε αποκτήσουν. Επομένως, ας λέμε όλη την αλήθεια όταν συζητάμε περί Εθνικών. Όλοι κερδίζουν, κανείς δεν ...θυσιάζεται πραγματικά.

Τα νέα παιδιά λοιπόν, στηρίζονται. Παίρνουν όλο το θετικό βάιμπ από τον κόσμο. Παίρνουν το χειροκρότημα. Ανά δεκαετίες, δε, παίρνουν τριπλάσιο χειροκρότημα από αυτό που αποδίδουν στο γήπεδο. Παίρνουν στήριξη εντός και εκτός, παίρνουν αγκαλιές και αγάπη. Όταν αποτυγχάνουν όμως, πέρα από την κριτική, παίρνουν άλλη μια ευκαιρία για να ξαναπροσπαθήσουν. Και άλλη μία! Γιατί, σε ένα ανταγωνιστικό προϊόν, η ευκαιρία είναι ΠΑΝΑΚΡΙΒΗ και πολλές φορές τη θεωρούμε δεδομένη. Την ευκαιρία δεν την δίνει ο προπονητής. Την ευκαιρία την δίνει ο ... γκρινιάρης πελάτης, ο οποίος την μεταφέρει στην διοίκηση, πληρώνοντας ΞΑΝΑ εισιτήριο μετά από ήττα, η διοίκηση με τη σειρά της στον προπονητή και εκείνος στους παίκτες. Την ίδια ευκαιρία που θα δώσεις στο παιδί σου, όταν θα αποτύχει, και θα του πεις "προσπάθησε ξανά". Και ξανά. Και ξανά. Αν όμως δεις πως το παιδί σου στις 10 φορές αποτυγχάνει, θα του επικοινωνήσεις πως ίσως δεν κάνει για αυτό και ίσως πρέπει να δοκιμάσει κάτι άλλο. Όποιος πει πως έδωσε άπειρες ευκαιρίες, για ποια ζωή προετοιμάζει το παιδί του; Σε ποια χώρα; Μακάρι (και το εννοώ) να είχαμε άπειρες ευκαιρίες και να μην υπήρχε ανταγωνισμός. Εφόσον όμως έστω και ΕΝΑΣ στο "δωμάτιο" παίζει ανταγωνιστικά, πρέπει όλοι να προετοιμαστούν για αυτή τη συνθήκη. Για να μην απογοητευτούν απότομα!

Εφόσον έστω και μία χώρα είναι αυστηρή και δεν δέχεται συνεχείς αποτυχίες, τότε όλες, ανάλογα με τον δικό τους πήχη, πρέπει να προσπαθούν να σπάνε το "ταβάνι" τους και να τολμούν, με τους καλύτερους που έχουν, με τον κόσμο στο πλευρό τους. Τον ίδιο κόσμο που θα αποθεώσει - αλλά και θα αναθεματίσει.

Αλήθεια, όταν, σε συνθήκη νίκης, ένας αθλητής λαμβάνει 100 μηνύματα με "μπράβο", γιατί δεν δέχεται και τα 5-10 με κριτική και ευθύνες από τους 20ρηδες και τους 15χρονους; Αυτό δεν είναι το νόημα των social media; Η προβολή. Εφόσον υπάρχει προβολή λοιπόν, υπάρχει και έκθεση στην δημόσια άποψη. Υπάρχει λάμψη, και αυτή η λάμψη για ένα 18χρονο παιδί είναι δύναμη ανάμεσα στους συνομήλικούς του. Γιατί αν παίζεις στην Εθνική όσο πας ακόμη λύκειο, είσαι ο πρώτος μάγκας. Πρέπει όμως να έχεις και ευθύνες! Και κουλούρι και τυρί!

Αναφορικά τώρα με τα ποδοσφαιρικά, επειδή πιστεύουν οι περισσότεροι πως η κριτική γίνεται για τα νεαρά παιδιά'

Όταν από το 2004 έχει αρχίσει η ελεύθερη πτώση και βλέπει ο "πελάτης" πως το "μαλακό μαξιλάρι" και η χαλαρότητα οδηγούν σε Εθνικές Μυκόνου, είναι φυσικό να του βγαίνουν κατάλοιπα γκρίνιας στην πρώτη νέα αποτυχία. Γιατί αυτός που τώρα δεν θέλετε να γκρινιάζει, σε λίγο καιρό, όταν θα φύγει από το γήπεδο, λόγω αποτελεσμάτων, επειδή δεν τον θέλουμε ΝΤΕ, επειδή είναι τοξικός, θα μεταφέρει, δια της απουσίας του, την γκρίνια του στον πρόεδρο της εκάστοτε ομοσπονδιας, και εκείνος με τη σειρά του θα αλλάξει τα πρόσωπα. Τότε η γκρίνια θα γίνει "μειωμένες ευκαιρίες", θα γίνει σε ανεργία ποδοσφαιριστών και θα υπάρχει όντως "αποτυχία". Και τότε το μότο θα αλλάξει και από "έξω η τοξικότητα" και θα εξελιχθεί σε "στηρίξτε την ομάδα - Γιατί είναι άδειο το γήπεδο;" προς τον κόσμο.

Γιατί τα όσα λένε οι αθλητές στην κάμερα, θέλω να πιστεύω πως δεν είναι ίδια με όσα λένε στον εαυτό τους στον καθρέφτη.

Γιατί ο Γιάννης όταν έχανε στο ΝΒΑ, μετά τη δήλωση του στον δημοσιογράφο, πήγε και σήκωνε βάρη 3 μέρες ασταμάτητα και έχυνε τόνους ιδρώτα για να μην ξανα-αποτύχει.

Το μαλακό μαξιλάρι που αναφέρουμε συνεχώς ή η "φούσκα" προστασίας για τα νέα παιδιά, είναι ίσως κάτι που βγήκε στην εποχή μας και με έναν ανεξήγητο λόγο έχει γίνει "μόδα". Όταν η NIKE λέει τώρα "there is no failure in sports", μάλλον ξέχασε τι έλεγε το 1997 με το "Failure". (πηγή: Podbusters, γιατί τα παιδιά το ανέφεραν πρώτοι αυτό το παράδειγμα, πριν καιρό).

O κόσμος γκρινιάζει και αναθεματίζει προς τα πάνω. Προς όσους επέτρεψαν όλες τις αποτυχίες. Εκείνοι έχουν την ευθύνη για την κλιμάκωση της γκρίνιας. Όχι τα νέα παιδιά. Γιατί αποτυχία στον πρωτ-αθλητισμό υπάρχει και θα υπάρχει. Αλλιώς όλα θα ήταν απλά χόμπι...

ΥΓ Βλέπω ένα "Mamba mentality" στις υπόλοιπες δηλώσεις. Με ατάκες τύπου "Δεν έγινε και τίποτα. Δεν τελείωσε η δουλειά ακόμη!" Πάω στοίχημα πως ο τεράστιος ο Κόμπι θα ήταν πολύ αυστηρός και γκρινιάρης, τόσο με τον εαυτό του, όσο και με τους γύρω του...