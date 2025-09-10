Τολιόπουλος στην Magic Euroleague: «Ήταν το πιο μεγάλο παιχνίδι της ζωής μου - Βγάλαμε ψυχή»

Ο Βασίλης Τολιόπουλος μίλησε στην κάμερα της Μagic Euroleague για την σπουδαία πρόκριση της Εθνικής, τόνισε ότι όλοι οι παίκτες έβγαλαν την ψυχή τους στο παρκέ, αναφέρθηκε και στην Τουρκία, την αντίπαλο της Ελλάδας στα ημιτελικά του Eurobasket, ενώ πρόσθεσε πως ήταν το πιο μεγάλο παιχνίδι της ζωής του.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Δείξαμε όλοι πόσο πολύ το θέλουμε, βγάλαμε πάλι όλοι μας την καρδιά και την ψυχή μας στο παρκέ, αλλά ακόμα δεν έχουμε κερδίσει κάτι. Πρέπει να κερδίσουμε το ένα από τα δυο ματς για το μετάλλιο και ελπίζω να ξεκινήσουμε από το επόμενο».

Για το αν έκανε το παιχνίδι της ζωής του σήμερα: «Ναι θεωρώ πως ήταν το σημαντικότερο παιχνίδι που έχω κάνει μέχρι στιγμής, λόγω και της κρισιμότητας του παιχνιδιού. Είναι κάτι τελείως διαφορετικό να παίζεις καλά για την χώρα σου και να την βοηθάς να πετύχει και τελείως διαφορετικό για την ομάδα σου».

Για την Τουρκία: «Καταπληκτική ομάδα έχουν κάνει πολύ καλό τουρνουά, τρέχουν, ποστάρουν, σουτάρουν, θα είναι πολύ δύσκολο, αλλά εμείς θα δώσουμε πάλι την καρδιά και την ψυχή μας και θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο»

