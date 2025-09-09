Αποθέωσε τον Σπανούλη ο Κουρτινάιτις: «Εξαιρετικό κοουτσάρισμα»

Ο Ρίμας Κουρτινάιτις σε δηλώσεις του στην συνέντευξη Τύπου αποθέωσε τον Βασίλη Σπανούλη, τονίζοντας πως έκανε εξαιρετικό κοουτσάρισμα.

Η Εθνική μας ομάδα «κατατρόπωσε» την Λιθουανία σε μια αψεγάδιαστη εμφάνιση και προκρίθηκε στα ημιτελικά του Eurobasket, πηγαίνοντας φουλ για μετάλλιο.

Ο Ρίμας Κουρτινάιτις σε δηλώσεις του στην συνέντευξη Τύπου αποθέωσε τον Βασίλη Σπανούλη, τονίζοντας πως ο Ομοσπονδιακός μας τεχνικός έκανε εξαιρετικό κοουτσάρισμα.

Αναλυτικά όσα είπε:

«Θέλω να συγχαρώ την Ελλάδα και τον Βασίλη Σπανούλη για το εξαιρετικό κοουτσάρισμα. Ήταν καλύτεροι από μας, εμείς δεν ήμασταν αρκετά δυνατοί για να κερδίσουμε. Εμείς έχουμε έξι νέους παίκτες, κάποιοι έπαιξαν τέτοιου επιπέδου παιχνίδι για πρώτη φορά».

