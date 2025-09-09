Σλούκας: «Ανοίγει η όρεξη, όλοι κατέθεσαν ψυχή»

Ο Κώστας Σλούκας στάθηκε στο πάθος που έβγαλαν οι Έλληνες παίκτες κόντρα στη Λιθουανία, επισημαίνοντας και τη δύσκολη συνέχεια στον ημιτελικό απέναντι στην Τουρκία, χωρίς όμως να κρύβει τη χαρά του και την αισιοδοξία του για ακόμα μία διάκριση.

Αναλυτικά όσα είπε ο Κώστας Σλούκας:

«Δεν σκεφτόμαστε τα προηγούμενα χρόνια, ούτε τι έχουμε και τι δεν έχουμε κάνει. Όλοι κατέθεσαν ψυχή σήμερα, και αν εξαιρέσουμε το νωθρό παιχνίδι, ελέγξαμε τον αγώνα. Ήταν άλλη μία μεστή εμφάνιση από την πλευρά μας.

Τώρα πρέπει να ξεκουραστούμε, να χαρούμε μια μεγάλη επιτυχία, αλλά φυσικά ανοίγει... και η όρεξη μαζί. Δεν τίθεται θέμα για μένα για το αν θα είμαι εκεί για την Εθνική Ομάδα ή όχι. Έχω μείνει εκτός μόνο όταν είχα πρόβλημα τραυματισμού. Κάθε χρόνο πιστεύω την ομάδα και πολύ περισσότρο φέτος με τον Βασίλη στο τιμόνι.

Η Τουρκία είναι πολύ καλή ομάδα, ο Αταμάν είναι πολύ καλός προπονητής, αλλά κοιτάμε τι κάνουμε εμείς. Να ξεκουραστούμε λίγο και να πάμε να παίξουμε ένα μεγάλο παιχνίδι με τον κόσμο στο πλευρό μας. Είναι μια μεγάλη μέρα και στιγμή σήμερα και ελπίζω να κάναμε περήφανους τους Έλληνες σε κάθε γωνιά του πλανήτη.

Δεν μας φοβίζει κάτι. Κοιτάμε κάθε παιχνίδι, να μπαίνουμε δυνατά στα παιχνίδια, η ομάδα παίζει σκληρά και βελτιώνεται όπως για παράδειγμα στα ριμπάουντ. Δώσαμε μεγάλες μάχες και ήρθε μια νίκη σημαντική με μεστή εμφάνιση».

