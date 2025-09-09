Ο Θανάσης... έστειλε την Ελλάδα στα ημιτελικά: Η στιγμή που κολλάει το αυτοκόλλητο (vid)

Δείτε την στιγμή που ο Θανάσης Αντετοκούνμπο κόλλησε το αυτοκόλλητο της Ελλάδας στα ημιτελικά στον πίνακα του Eurobasket 2025.

Η Ελλάδα επικράτησε με 87-76 απέναντι στην Λιθουανία και έτσι προκρίθηκε στους «4» του Eurobasket 2025. Στα ημιτελικά θα αναμετρηθεί με την Τουρκία του Εργκίν Αταμάν και του Άλπερεν Σενγκούν.

Μετά το τέλος του αγώνα, ο Θανάσης Αντετοκούνμπο συνέχισε την... τελετή του. Πιο συγκεκριμένα, αυτός ήταν που κόλλησε το αυτοκόλλητο της Ελλάδας στον ημιτελικό στον πίνακα της διοργάνωσης.

Δείτε το βίντεο:

