Ασπίδα στην Εθνική ποδοσφαίρου ο Παπανικολάου: «Είδα πάρα πολλούς ανθρώπους να μειώνουν τα παιδιά, πρέπει σαν λαός να αλλάξουμε τσιπάκι»

Ο Κώστας Παπανικολάου μίλησε έξω από τα δόντια μετά την σπουδαία πρόκριση της Εθνικής, με τον αρχηγός της Ελλαδάς να είναι ασπίδα στην Εθνική του ποδοσφαίρου, τονίζοντας πως πρέπει να αλλάξει το τσιπάκι.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Κώστας Παπανικολάου μετά το ματς: «Σαφέστατα. Το θέλαμε πάρα πολύ. Είμαστε στα ημιτελικά, αλλά δεν έχουμε κερδίσει κάτι ακόμα. Δεν έχουμε καταφέρει κάτι ακόμα. Δώσαμε στον εαυτό μας μια ευκαιρία για διάκριση. Το όνειρο είναι μπροστά να το κυνηγυσούμε“.

Για το ότι κάθε καλοκαίρι υπήρχε απογοήτευση αλλά τώρα είμαστε στα ημιτελικά: «Ευλογημένοι που το ζήσαμε δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι άλλο. Επειδή είναι μετά από νίκη είναι ευκαιρία να πω το εξής.

Χθες το βράδυ παρακολουθώντας το ποδόσφαιρο, το ματς της Εθνικής μας. Μετά στα social media είδα πολύ κόσμο, πάρα πολλούς ανθρώπους, να μειώνουν τα παιδιά και την προσπάθεια αυτών των παιδιών. Μια νέα γενιά πολύ ελπιδοφόρα που το ποδόσφαιρό μας ίσως δεν έχει ξαναδεί. Πέραν όλων αυτών, εκπροσωπούν την Ελλάδα.

Το στενάχωρο είναι ότι δεν βλέπω νεαρά παιδιά να κάνουν αυτά τα σχόλια που είναι το συνηθισμένο, αλλά μεγάλους σε ηλικία να κρίνουν παίκτες νεαρούς 22,23ή 24, αλλά και μεγαλύτερους παίκτες με μια πορεία στο ποδόσφαιρο. Στο τέλος της ημέρας παλεύουν για τη χώρα μας.

Όλοι οι γονείς λέμε ότι θέλουμε τα παιδιά μας να γίνουν άνθρωποι στην κοινωνία σωστοί και χρήσιμοι. Όταν εμείς δίνουμε αυτά τα παραδείγματα πως περιμένουμε τα παιδιά να γίνουν έτσι. Έγινε στον αθλητισμό αλλά δυστυχώς είναι μικρογραφία του πώς είμαστε σαν λαός. Πρέπει να αλλάξει αυτό το τσιπάκι. Να βλέπουμε το θετικό, όχι το αρνητικό, την τοξικότητα και τα άσχημα»