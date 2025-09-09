Συγκλονιστικοί Γιάννης και Σλούκας στο κέντρο του γηπέδου: «Δεν κερδίσαμε κάτι, άλλο ένα»

Γιάννης Αντετοκούνμπο και Κώστας Σλούκας μάζεψαν τους συμπαίκτες τους στο κέντρο του γηπέδου μετά την πρόκριση στα ημιτελικά του Eurobasket και έστειλαν μήνυμα... ταπεινοφροσύνης, αλλά και μεταλλίου.

Ο Γιάννης φώναξε τους συμπαίκτες του στο κέντρο μετά τη νίκη επί της Λιθουανίας και θέλοντας να κρατήσει χαμηλούς τόνους, τους τόνισε: «Δεν κερδίσαμε κάτι, άλλο ένα παιχνίδι».

Με αυτόν τον τρόπο τους υπενθύμισε πως η Ελλάδα μπήκε στην τετράδα, αλλά θέλει να έχει και συνέχεια και να φτάσει όσο πιο μακριά γίνεται. Πρώτος αντίπαλος η Τουρκία και στόχος η είσοδος στο βάθρο σε πρώτη φάση.

Με τη σειρά του και ο Κώστας Σλούκας θέλοντας να... ξεσηκώσει άπαντες φώναξε: «Μην κοιμάστε, ξυπνήστε!».

