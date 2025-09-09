Τολιόπουλος: «Ήμασταν τόσο πεινασμένοι που δεν καταλαβαίναμε καθόλου τους 10.000 Λιθουανούς»

Το πάθος και την πλήρη συγκέντρωση που είχαν οι διεθνείς μας κόντρα στη Λιθουανία τόνισε στις δηλώσεις του ο Βασίλης Τολιόπουλος μετά τη νίκη-πρόκριση στα ημιτελικά του Eurobasket.

Μιλώντας στην ΕΡΤ ο Τολιόπουλος σημείωσε:

«Ημασταν τόσο συγκεντρωμένοι και πεινασμένοι, που δεν καταλαβαίναμε καθόλου τους 10.000 Λιθουανούς στο γήπεδo. Ήμασταν όλοι έτοιμοι στο παρκέ για να αρπάξουμε μια μπάλα.

Είχαμε πει να βγάλουμε τον Βαλαντσιούνας από το παιχνίδι του. Ξέραμε ότι θα παίξουν πολύ δυνατά και θέλαμε να το κάνουμε πρώτα εμείς αυτό για να τους βγάλουμε από το παιχνίδι τους.

Είμαστε μακριά από τις οικογένειές μας και θέλουμε να δώσουμε χαρά σε όλους τους Έλληνες».

Για τον ημιτελικό: «Η Τουρκία παίζει ένα εκπληκτικό μπάσκετ. Θα είναι ένα τρομερά δύσκολο παιχνίδι, πρέπει να τα δώσουμε όλα και να παίξουμε με την ίδια συγκέντρωση και το ίδιο πάθος».

Το Pamestoixima.gr στην καρδιά του Eurobasket 2025

Η μεγάλη γιορτή του ευρωπαϊκού μπάσκετ είναι εδώ! Ζεις κι εσύ τον παλμό του Eurobasket 2025 μαζί με το Pamestoixima.gr, εκεί που θα βρεις εκατοντάδες επιλογές για στοίχημα στο Eurobasket τόσο πριν, όσο και κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης. Στο Pamestoixima.gr είναι εξασφαλισμένη μια μοναδική στοιχηματική εμπειρία με μακροχρόνια & ειδικά στοιχήματα Eurobasket και μοναδικές προσφορές* για όλους!