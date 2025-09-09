Πάει η Λιθουανία, τώρα η Τουρκία! Η συνέχεια ως τον τελικό

Η Ελλάδα πέρασε στα ημιτελικά του Eurobasket και θα βρει μπροστά της την Παρασκευή την Τουρκία (11/9), με στόχο την είσοδο στον μεγάλο τελικό.

Δείτε πως διαμορφώνεται πλέον ο δρόμος ως τον τελικό, για τον οποίο θα παλέψουν για μία θέση την Παρασκευή η Ελλάδα με την Τουρκία. Η «γαλανόλευκη» απέκλεισε τη Λιθουανία, ενώ η Τουρκία ξεπέρασε εύκολα το εμπόδιο της Πολωνίας. Την Τετάρτη (10/9) οι άλλοι δύο προημιτελικοί, με τη Γερμανία να παίζει με τη Σλοβενία και τη Φινλανδία με τη Γεωργία.

Δείτε τον «χάρτη» της διοργάνωσης και τα ζευγάρια στα ημιτελικά:

ΦΑΣΗ ΤΩΝ «16» (ΛΕΤΟΝΙΑ - ΡΙΓΑ)

Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου

1. Λιθουανία - Λετονία 88-79

2. Τουρκία - Σουηδία 85-79

3. Γερμανία - Πορτογαλία 85-58

4. Σερβία - Φινλανδία 86-92

Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου

5. Ελλάδα - Ισραήλ 84-79

6. Πολωνία - Βοσνία 80-72

7. Ιταλία - Σλοβενία 77-84

8. Γαλλία - Γεωργία 70-80



ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ (ΛΕΤΟΝΙΑ - ΡΙΓΑ)

Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου

9. Λιθουανία - Ελλάδα 76-87

10. Τουρκία - Πολωνία 91-77

Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου

11. Γερμανία - Σλοβενία (21:00)

12. Φινλανδία - Γεωργία (17:00)

ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ (ΛΕΤOΝΙΑ - ΡΙΓΑ)

Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου

13. Νικητής 9 - Νικητής 10 (17:00 ή 21:00)

14. Νικητής 11- Νικητής 12 (17:00 ή 21:00)

ΤΕΛΙΚΟΙ (ΛΕΤΟΝΙΑ - ΡΙΓΑ)

Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου

Μικρός Τελικός (17:00)

Μεγάλoς Τελικός (21:00)

