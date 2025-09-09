Η Εθνική επέστρεψε στους «4» του Eurobasket μετά από 16 χρόνια

Στα ημιτελικά του Eurobasket βρίσκεται ξανά η Εθνική ομάδα μετά από 16 χρόνια.

Τελευταία συμμετοχή της Ελλάδας στους «4» του Eurobasket ήταν το 2009 στην Πολωνία, όταν και κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο κόντρα στη Σλοβενία. Στα τελευταία πέντε τουρνουά η Ελλάδα είχε μείνει εκτός ημιτελικών.

Τώρα, η Εθνική, αποκλείοντας τη Λιθουανία, βρίσκεται ξανά στην τετράδα του Eurobasket, έχοντας την ευκαιρία να διεκδικήσει ένα μετάλλιο, αντιμετωπίζοντας στον ημιτελικό την Παρασκευή (11/9) την Τουρκία.

Να σημειωθεί πως η Ελλάδα είχε μπει 8 φορές στο παρελθόν στους «4» του Eurobasket, έχοντας κατακτήσει δύο χρυσά μετάλλια (1987, 2005), ένα ασημένιο (1989) και ένα χάλκινο (2009), ενώ από το 2009 και έπειτα δεν κατάφερε ποτέ να φτάσει στα ημιτελικά μιας μεγάλης διοργάνωσης. Μέχρι σήμερα...

