Έκρυψε το «ελληνικό» καλάθι ο Κώστας Αντετοκούνμπο: 4 μπλοκ σε 6' (vid)

Ο Κώστας Αντετοκούνμπο έκρυψε το «ελληνικό» καλάθι στους Λιθουανούς, με τον σέντερ του Ολυμπιακού να κάνει 4 μπλοκ σε 6 λεπτά συμμετοχής.

Ασύλληπτη αμυντική απόδοση του Κώστα Αντετοκούνμπο στην αναμέτρηση της Εθνικής μας ομάδας κόντρα στην Λιθουανία για τα προημιτελικά του Eurobasket.

Ο σέντερ του Ολυμπιακού, έστησε ένα block party στην άμυνα, έκρυψε το ελληνικό καλάθι και έκανε 4 τάπες σε 6' συμμετοχής.

