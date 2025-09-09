Ασταμάτητος! Ο Γιάννης καρφώνει με κάθε τρόπο μπροστά στους Λιθουανούς (vids)

Θεαματικός και ουσιαστικός ο Γιάννης Αντετοκούνμπο κόντρα στη Λιθουανία.

Ο σούπερσταρ της Εθνικής δε φοβήθηκε να τα βάλει σχεδόν με... όλη την πεντάδα των Λιθουανών στην πρώτη περίοδο.

Δύο εντυπωσιακές φάσεις από τον Γιάννη, ο οποίος δείχνει πως είναι ασταμάτητος, καρφώνοντας με... κάθε τρόπο στο λιθουανικό καλάθι.

HOW DO YOU STOP THIS?



(asking for a friend, his name is Rimas)#EuroBasket | #MakeYourMark pic.twitter.com/220ahqFuOV — FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 9, 2025

