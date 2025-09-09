Γεμίζουν το γήπεδο στην Ρίγα οι Λιθουανοί (vids)

Βροντερό παρών αναμένεται να δώσουν οι φίλοι της Λιθουανίας για την αναμέτρηση κόντρα στην Εθνική μας ομάδα και ήδη η Riga Arena αρχίζει να παίρνει... πράσινο χρώμα. Αποστολή στην Λετονία.

Η Εθνική ομάδα αντιμετωπίζει την Λιθουανία στο ματς της 15ετίας για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα, μια αναμέτρηση που θα διεξαχθεί αμιγώς σε κλίμα εκτός έδρας.

Και αυτό διότι οι φίλοι της Λιθουανίας αναμένεται να δώσουν βροντερό παρών και να υποστηρίξουν μαζικά την ομάδα του Ρίμας Κουρτινάιτις. Μάλιστα πολλοί εξ΄αυτών έχουν ήδη αρχίσει να... πρασινίζουν την Riga Arena περίπου μια ώρα πριν την έναρξη της αναμέτρησης και όπως αναφέρουν οι συμπατριώτες αναμένεται περίπου 6 με 7 χιλιάδες φίλοι της ομάδας θα δώσουν το παρών στην αναμέτρηση.

Το Pamestoixima.gr στην καρδιά του Eurobasket 2025

Η μεγάλη γιορτή του ευρωπαϊκού μπάσκετ είναι εδώ! Ζεις κι εσύ τον παλμό του Eurobasket 2025 μαζί με το Pamestoixima.gr, εκεί που θα βρεις εκατοντάδες επιλογές για στοίχημα στο Eurobasket τόσο πριν, όσο και κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης. Στο Pamestoixima.gr είναι εξασφαλισμένη μια μοναδική στοιχηματική εμπειρία με μακροχρόνια & ειδικά στοιχήματα Eurobasket και μοναδικές προσφορές* για όλους!

Δείτε τα video του SDNA: