Αταμάν: «Ελπίζω να περάσει η Ελλάδα και να παίξουμε κόντρα στους... παίκτες μου - Θα είναι 100% έτοιμος ο Όσμαν»

Ο Έργκιν Αταμάν μίλησε για την επιτυχία της Τουρκίας με την πρόκριση στον ημιτελικό του Eurobasket και τόνισε πως θέλει να βρει την Ελλάδα εκεί με μια... παναθηναϊκή συγκέντρωση. Παράλληλα σχολίασε και την κατάσταση του Τζέντι Όσμαν μετά τον τραυματισμό του.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο προπονητής της τουρκικής εθνικής ομάδας μετά τη νίκη-πρόκριση κόντρα στην Πολωνία:

«Είμαστε πολύ χαρούμενοι για την πρόκριση, αλλά νομίζω πως το ίδιο είστε και εσείς οι... δημοσιογράφοι γιατί ο Σενγκούν έκανε τριπλ-νταμπλ. Και έτσι μπορείτε να γράψετε για ακόμα έναν παίκτη που μπήκε στην ιστορία των τριπλ-νταμπλ φέτος»

Eίχαμε μεγαλύτερο βάθος και ποιότητα, γνωρίζαμε ότι παίζουν δυνατά στην άμυνα, όμως το ίδιο κάναμε και εμείς, ιδίως πάνω στον Λόιντ. Επιθετικά βρήκαμε πολλούς πόντους στον αιφνιδιασμό και ελέγξαμε το παιχνίδι. Είχαμε σπουδαία βοήθεια από τον πάγκο και από τον Κορκμάζ. Κάναμε κάποια λάθη στο τέλος και τους δώσαμε τη δυνατότητα να μειώσουν.

Θα παίξουμε έναν ιστορικό ημιτελικό γιατί η Τουρκία έπαιξε μόνο μια φορά το 2001 σε τελικό. Θα περιμένουμε να δούμε ποια ομάδα θα αντιμετωπίσουμε (σ.σ Ελλάδα ή Λιθουανία) και αν θα παίξουμε κόντρα στους... παίκτες μου».

Για τον Όσμαν: «Έχει ένα πρόβλημα στον αστράγαλο, ήθελε να παίξει στο τέλος, αλλά είδα ότι ήταν επικίνδυνο. Είναι δύσκολο να κάνω κάποιο σχόλιο. Το καλό είναι ότι έχουμε τρεις μέρες ξεκούρασης και όσο τον ξέρω πιστεύω θα είναι έτοιμος 100%»

Για το ότι μπορεί να βρει την Ελλάδα στον ημιτελικό: «Εχω πολύ ωραία αισθήματα για τους Έλληνες και το ελληνικό μπάσκετ. Υπάρχουν πέντε παίκτες του Παναθηναϊκού, ξέρω και τους άλλους παίκτες, του Ολυμπιακού, τον Γιάννη. Σαν ρόστερ η Ελλάδα ίσως είναι η καλύτερη ομάδα τώρα. Κανείς δε θέλει να παίξει κόντρα στην Ελλάδα. Εχω καλό προαίσθημα με την Ελλάδα, ελπίζω να κερδίσουν και θα είναι το πεπρωμένο μου να παίξουμε απέναντί τους και θα έχουμε 7 παίκτες του Παναθηναϊκού στον ημιτελικό: 5 με την Ελλάδα και 2 με την Τουρκία».

