ΚΑΕ ΠΑΟΚ: Υπογράφηκε το έγγραφο εμπιστευτικότητας, αναμένεται το «letter of intent»

Ακόμα ένα βήμα για την εξέλιξη της διαδικασίας παραχώρησης του πλειοψηφικού πακέτου των μετοχών της ΚΑΕ ΠΑΟΚ έγινε.

Όπως σας ενημέρωσε νωρίτερα το SDNA η ανταλλαγή των εγγράφων ανάμεσα σε ΚΑΕ ΠΑΟΚ και Αριστοτέλη Μυστακίδη είχε γίνει όσον αφορά το έγγραφο εμπιστευτικότητας, όμως απέμενε η από κοινού υπογραφή του.

Όπως ανακοίνωσε η ΚΑΕ ΠΑΟΚ, οι υπογραφές έπεσαν και απομένει να σταλθεί από πλευράς Μυστακίδη το «letter of intent» για να προχωρήσει και ο οικονομικός έλεγχος.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Δικεφάλου:

«Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ενημερώνει ό,τι σήμερα 9 Σεπτεμβρίου ολοκληρώθηκε η διαδικασία υπογραφής του εγγράφου εμπιστευτικότητας, τόσο από την ΚΑΕ ΠΑΟΚ, όσο και από την πλευρά του κ.Μυστακίδη.

Αναμένεται πλέον η αποστολή του “letter of intent” πρoς την ΚΑΕ ΠΑΟΚ, ώστε να ξεκινήσει η διαδικασία του ελέγχου των οικονομικών της εταιρίας».