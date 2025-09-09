Άρης: Αναθεώρηση πλάνων για τον 7ο ξένο

Ο τραυματισμός σοκ του Γιώργου Τανούλη αναγκάζει τους ανθρώπους του Άρη να αναθεωρήσουν τα πλάνα τους σχετικά με την απόκτηση του 7ου ξένου.

Πριν τραυματιστεί σοβαρά στο γόνατο ο Τανούλης, που τον αφήνει εκτός για όλη τη σεζόν, οι «κιτρινόμαυροι» στόχευαν στην απόκτηση ενός ακόμα ξένου παίκτη, ο οποίος θα προοριζόταν για την περιφέρεια και στη θέση «3».

Η ξαφνική απώλεια, όμως, του 23χρονου ψηλού έχει βάλει τους ανθρώπους της ομάδας την σκέψη ενίσχυσης αντίστοιχα με έναν παίκτη πιο κοντά στη θέση του πάουερ φόργουορντ. Καθώς η ελληνική αγορά έχει μικρύνει πάρα πολύ τη δεδομένη χρονική στιγμή, το πιθανότερο σενάριο είναι να αποκτηθεί ξένος παίκτης για τη θέση «4».

Ωστόσο, στον Άρη δε θα βιαστούν να πάρουν κάποια απόφαση. Ο Μπόγκνταν Κάραϊτσιτς θέλει να δει πρώτα πως λειτουργεί η ομάδα και κάθε παίκτης ξεχωριστά μέσα από τα φιλικά παιχνίδια, ενώ παράλληλα περιμένει και την επιστροφή του Άρνολντας Κουλμπόκα. Ο Λιθουανός θα είναι ο βασικός πάουερ φόργουορντ, όμως ένα τράβηγμα στον λαγονοψοΐτη πριν περίπου δέκα μέρες τον κράτησε εκτός δράσης. Ο Σέρβος τεχνικός θα περιμένει να δει τον παίκτη του κυρίως στα φιλικά των Μαυροσκουφείων - δεν έπαιξε στα δύο πρώτα φιλικά- και έπειτα αναμένεται να ληφθούν αποφάσεις για την περαιτέρω ενίσχυση της ομάδας.

Αυτό βέβαια δεν σημαίνει πως ο Άρης δεν ελέγχει την αγορά. Τουναντίον. Ο Κάραϊτσιτς και οι συνεργάτες του έχουν εντοπίσει περιπτώσεις παικτών, είτε για την περιφέρεια, είτε για τη θέση «4», χωρίς όμως να έχει υπάρξει κάποια ουσιαστική επαφή με οποιονδήποτε. Τα μεταγραφικά πλάνα των κιτρινόμαυρων αναμένεται να προχωρήσουν από την επόμενη εβδομάδα, όταν και θα επιστρέψει στη βάση του ο τζένεραλ μάνατζερ του Άρη, Νίκος Ζήσης, μετά το τέλος των υποχρεώσεών του με την Εθνική ομάδα στο Eurobasket.