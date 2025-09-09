Λήξη συναγερμού στην Τουρκία: Τραυματίστηκε αλλά επέστρεψε στο παιχνίδι ο Όσμαν

Λήξη συναγερμού στην Τουρκία με τον τραυματισμό του Τζέντι Όσμαν, ο οποίος τραυματίστηκε και αποχώρησε για αποδυτήρια, ωστόσο επέστρεψε κανονικά στο παρκέ.

Εξαιρετικά άτυχος στάθηκε ο Τζέντι Όσμαν στην αναμέτρηση της Τουρκίας με την Πολωνία για τα προημιτελικά του Eurobasket.

Ο άσος του Παναθηναϊκού κατά την προσπάθεια του να παίξει άμυνα πάνω στον Ματέους Πονίτκα, έπεσε στο παρκέ, με τον Πολωνό γκαρντ να πέφτει πάνω του, κλειδώνοντας τον αστράγαλο του.

Ο 30χρονος γκαρντ έδειχνε να πονάει πολύ και αποχώρησε υποβασταζόμενος με το ιατρικό επιτελείο της Τουρκίας για τα αποδυτήρια. Ωστόσο ο Όσμαν επέστρεψε κανονικά στην αναμέτρηση, με τον Εργκίν Αταμάν να τον επιστρατεύει άμεσα στην 4η περίοδο, με τον άσο του Παναθηναϊκού να πατά... λήξη συναγερμού.

