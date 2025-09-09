«Σύννεφα» στην σχέση Μονακό - Τζέιμς, τα επόμενα 24ώρα το κρίσιμο ραντεβού των δυο πλευρών

«Σύννεφα» έχουν μαζευτει γύρω από την σχέση του Μάικ Τζέιμς με την Μονακό και όπως αναφέρουν ισπανικά Μέσα τα επόμενα 24ώρα θα γίνει το ραντεβού ανάμεσα στις δυο πλευρές. Όλα ανοικτά για το μέλλον του Αμερικανού.

Δυσοίωνο φαίνεται πως είναι το μέλλον του Μάικ Τζέιμς με την Μονακό, καθώς «σύννεφα» έχουν μαζευτεί πάνω από την σχέση του παίκτη και της ομάδας.

Όπως αναφέρει η ισπανίδα δημοσιογράφος Νοέλια Γκόμεζ Μίρα τα επόμενα 24ώρα αναμένεται να γίνει το ραντεβού των δυο πλευρών, σε μια συνάντηση που θα κρίνει το μέλλον του Αμερικανού άσου στο Μόντε Κάρλο.

Όπως τονίζεται στο tweet ο Μάικ Τζέιμς είναι ανοικτός στην αποχώρηση του, με τις Φενέμπαχτσε και Μπαρτσελόνα να παραμονεύουν στην...γωνία για την απόκτηση του.