«Σύννεφα» στην σχέση Μονακό - Τζέιμς, τα επόμενα 24ώρα το κρίσιμο ραντεβού των δυο πλευρών

Δυσοίωνο φαίνεται πως είναι το μέλλον του Μάικ Τζέιμς με την Μονακό, καθώς «σύννεφα» έχουν μαζευτεί πάνω από την σχέση του παίκτη και της ομάδας.
Όπως αναφέρει η ισπανίδα δημοσιογράφος Νοέλια Γκόμεζ Μίρα τα επόμενα 24ώρα αναμένεται να γίνει το ραντεβού των δυο πλευρών, σε μια συνάντηση που θα κρίνει το μέλλον του Αμερικανού άσου στο Μόντε Κάρλο.
Όπως τονίζεται στο tweet ο Μάικ Τζέιμς είναι ανοικτός στην αποχώρηση του, με τις Φενέμπαχτσε και Μπαρτσελόνα να παραμονεύουν στην...γωνία για την απόκτηση του.
❗️La situación de Mike James en el AS Mónaco no es buena… y podría irse.— Noelia Gómez Mira (@noeliagomezm) September 9, 2025
Mañana/pasado habrá una reunión entre ambas partes (jugador y sus agentes + club) que podría desembocar en su salida.
Si esto pasara, MJ vería con buenos ojos incorporarse a clubes como Barça o Fenerbahçe pic.twitter.com/K33irtxMdA