«Επιστρέφει στην Euroleague και την Μπάγερν Μονάχου ο Γιόβιτς»

Ο Στέφαν Γιόβιτς αναμένεται να επιστρέψει στην Euroleague και στην Μπάγερν Μονάχου.

Ο Σέρβος διεθνής γκαρντ, Στέφαν Γιόβιτς, αναμένεται να επιστρέψει στην πρώην ομάδα του και στην Euroleague. Σύμφωνα με το «BasketNews», ο 34χρονος είναι πολύ κοντά στο να υπογράψει στην Μπάγερν Μονάχου.

Η γερμανική ομάδα βγήκε στην αγορά για γκαρντ μετά τον τραυματισμό του Ρόκας Γιοκουμπάιτις, ο οποίος αναμένεται να μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για τουλάχιστον έξι μήνες. Έτσι, κατέληξε στον πρώην παίκτη της (2017-2019).

Ο Γιόβιτς προέρχεται από ένα καλό Eurobasket με 3,7 πόντους, 2,7 ριμπάουντ, 5,5 ασίστ και 1 κλέψιμο κατά μέσο όρο, έχοντας και 10,2 μονάδες το στο σύστημα αξιολόγησης.Την περασμένη σεζόν ο Σέρβος με την φανέλα της Βαλένθια στο Eurocup είχε 4,7 πόντους, 2,1 ριμπάουντ και 5,1 ασίστ, ενώ στην ACB μέτρησε 3,5 πόντους, 1,6 ριμπάουντ και 4 ασίστ.