Το καλεντάρι της GBL και το νέο φορμάτ της διοργάνωσης (pic)

Δείτε τις ημερομηνίες των αγώνων της regular season της Stoiximan GBL και το νέο φορμάτ της διοργάνωσης.

Η νέα αγωνιστική σεζόν πλησιάζει, με το πρώτο τζάμπολ της Stoiximan Greek Basketball League να γίνεται στις 4 Οκτωβρίου.

Η πρεμιέρα θα γίνει στις 4-5 Οκτωβρίου και η... αυλαία θα πέσει στις 25-26 Απριλίου. Κάθε μία από τις 13 ομάδες θα έχει ένα ρεπό σε μία αγωνιστική κάθε γύρου.

Ακόμη, πλέον δεν υπάρχουν play-in και οι 8 πρώτοι θα περνάνε στα play-offs. Τα προημιτελικά και τα ημιτελικά θα γίνονται σε σειρές τριών αγώνων και οι τελικοί σε σειρά πέντε αγώνων.