Ανακοίνωσε τον Νταβίντ Μισινό η Μονακό

Η Μονακό ανακοίνωσε την απόκτηση του Νταβίντ Μισινό για την επόμενη σεζόν.

Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη συνεχίζει την ενίσχυση στην περιφέρεια κι ανακοίνωσε την απόκτηση του Γάλλου άσου για τη νέα χρονιά.

Ο Μισινό την περασμένη σεζόν αγωνιζόταν στην Τουρκία με τη φανέλα της Μπούρσασπορ, μετρώντας 13 πόντους, 3,7 ασίστ και 2,8 ριμπάουντ μέσο όρο στο Basketball Champions League.

