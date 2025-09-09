Ο προπονητής του Ισραήλ αποκάλυψε πως έγινε πρόταση στον Μπόλντγουιν, αλλά αρνήθηκε

Ο Αριέλ Μπέιτ-Χαλάμι σε δηλώσεις του αποκάλυψε πως το Ισραήλ προσέγγισε τον Ουέιντ Μπόλντγουιν για να τον κάνει νατουραλιζέ, αλλά αυτός αρνήθηκε.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Δεν διάβασα τι ειπώθηκε καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν, αλλά ό,τι ειπώθηκε για τον Κάρινγκτον έφτασε στα αυτιά μου. Νομίζω ότι αυτή η συζήτηση είναι ασέβεια, είναι λάθος. Ο Κάρινγκτον είναι μέρος της ομάδας και συνδέθηκε μαζί μας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ο παίκτης έχει καλές και όχι τόσο καλές στιγμές, αλλά στο τέλος ο Kάρινγκτον είναι μέρος όλου αυτού του ιστού και ήταν ένα πολύ σημαντικό κομμάτι. Το γεγονός ότι τα πήγε λίγο καλύτερα ή λίγο λιγότερο καλά, δεν το βλέπω έτσι. Η συζήτηση απέναντί ​​του κατά τη διάρκεια του πρωταθλήματος, στο απόγειο της ευγένειας, ήταν περιττή.



Θα επεκταθώ λίγο, θα σας γυρίσω πίσω στην αρχή όταν μπήκα στην ομάδα. Υπήρξαν πολλές συζητήσεις για το ποια θέση χρειαζόταν. Στην αρχή νόμιζα ότι χρειαζόμασταν "5", αλλά τελικά, στα συμπεράσματα του 2022, αποφασίσαμε στις εσωτερικές μας συζητήσεις να επιλέξουμε έναν γκαρντ. Στη συνέχεια, προέκυψε το ζήτημα της συνεργασίας, λάβαμε πολλά ονόματα και προσεγγίσαμε παίκτες που δεν είχαν καμία σχέση με την ομάδα. Αρνήθηκαν να έρθουν.

Δεν θα αναφερθώ σε ονόματα, υπήρχαν ονόματα όπως ο Ουέιντ Μπόλντουιν, ο οποίος είπε ρητά ότι το καλοκαίρι δεν ήταν κατάλληλο για αυτόν. Αναφέρω ότι εκείνη την εποχή που γίνονταν οι συζητήσεις, οι συμφωνίες μεταξύ της FIBA ​​και της Εuroleague ήταν ανύπαρκτες, υπήρχε πόλεμος μεταξύ τους, όχι ότι τα πράγματα είναι ήρεμα τώρα.

Υπάρχει ακόμα πρόβλημα με τα παράθυρα, αλλά χρειαζόμασταν έναν παίκτη από το Basketball Champions League που θα ήταν διαθέσιμος για τα παράθυρα και που θα είχε σχέση με τη χώρα. Ο Καντίν ήταν ένα πολύ σημαντικό μέρος του παραθύρου που φτιάξαμε, το να έρθει τώρα μετά το καλοκαίρι και να τον διαλύσει δεν είναι σωστό κατά τη γνώμη μου».