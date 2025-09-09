Κάπουλας: «Η Εθνική έχει πολύ καλή ευκαιρία για μετάλλιο, έμπνευση η συμμετοχή της Μ. Βρετανίας για το μέλλον»

Ο assistant coach της Εθνικής Ανδρών της Μεγάλης Βρετανίας, Ανδρέας Κάπουλας, «φιλοξενήθηκε» στο EOK WebRadio και έκανε τον απολογισμό από την πορεία της ομάδας του στο Ευρωμπάσκετ 2025.

Αναλυτικά είπε:

Για τον απολογισμό της Μεγάλης Βρετανίας στο Ευρωμπάσκετ: «Η νίκη με το Μαυροβούνιο ήταν πολύ θετικό. Τα τελευταία χρόνια δεν είχαμε πετύχει νίκη σε Ευρωμπάσκετ. Θέλαμε κάτι παραπάνω και είχαμε δυνατότητες. Είχαμε και αρκετούς τραυματισμούς. Η εμπειρία και η παρουσία στο Ευρωμπάσκετ ήταν απίστευτη, ήταν η δεύτερη μου φορά. Οι ομάδες που αντιμετωπίσαμε στον όμιλο πάνε πολύ καλά στη συνέχεια. Θέλαμε να νικήσουμε τη Σουηδία, μπορούσαμε το κάτι παραπάνω και δεν μείναμε ευχαριστημένοι. Το αποτέλεσμα με το Μαυροβούνιο ήταν πολύ ικανοποιητικό ».

Για το κέρδος από το φετινό Ευρωμπάσκετ: «Για εμάς κερδίσαμε πρώτα από όλα εμπειρία, είχαμε αρκετούς παίκτες που δεν είχαν ξαναπαίξει σε Ευρωμπάσκετ. Η βρετανική κουλτούρα στον αθλητισμό ασχολείται με το ποδόσφαιρο και το ράγκμπι. Έχει αναπτυχθεί περισσότερο από παλία, δεν είναι στο επίπεδο που θα θέλαμε. Η Μεγάλη Βρετανία συμμετέχει όμως στο Ευρωμπάσκετ και αυτό μπορεί να εμπνεύσει τις επόμενες γενιές. Αρκετοί παίκτες προέρχονται από τις μικρότερες ηλικίες της εθνικής ομάδας. Θέλουμε παραπάνω επενδύσεις από την κυβέρνηση, το ταλέντο υπάρχει. Η παρουσία μας στο Ευρωμπάσκετ και είναι πολύ θετική, είναι κάτι που θέλουμε να το κάνουμε όποτε έρχεται η ευκαιρία».

Για το κίνητρο των αθλητών: «Είναι μεγάλο κίνητρο και έχουμε πολλά παιδιά που πηγαίνουν στα κολλέγια των ΗΠΑ. Σε κάθε περιοχή της Μεγάλης Βρετανίας υπάρχει ένας σύλλογος. Θέλουμε να υπάρξουν περισσότερες ευκαιρίες και το μπάσκετ έχει αναπτυχθεί. Εγώ είμαι 20 χρόνια στο Μπρίστολ και το βλέπω αυτό. Το μπάσκετ δεν το βλέπουμε στην τηλεόραση όπως το βλέπουμε σε άλλες χώρες και δεν υπάρχουν αρκετοί δημοσιογράφοι στις αποστολές. Μπορούμε να το αλλάξουμε αυτό, υπάρχει καλή δουλειά στις μικρές ηλικίες με αποτελέσματα. Πρέπει να συνεχίσουμε να προσπαθούμε να θέσουμε τις βάσεις. Το μπάσκετ είναι κάτι διαφορετικό. Στο Μπρίστολ κάθε αγώνας είναι sold out και αρκετοί έρχονται να δουν αγώνα που δεν έχουν ξαναδεί. Είναι κάτι που πάντοτε παλεύουμε αλλά πρέπει να έχουμε την εθνική ομάδα στο Ευρωμπάσκετ. Κλείσαμε τον όμιλο με θετικό πρόσημο. Τα “παράθυρα” είναι κάτι διαφορετικό από την τελική φάση».

Για τους αντιπάλους της Μ. Βρετανίας στον όμιλο: «Θέλω να δω την Ελλάδα να κερδίζει τη Λιθουανία. Εμείς παίξαμε απέναντι τους με τον Γιοκουμπάιτις ενεργό. Ο Βαλαντσιούνας είναι ηγέτης της δυνατής ομάδας αυτής. Πίστευα ότι ο τραυματισμός του Γικουμπάιτις θα έφερνε προβλήματα αλλά τα καλύψανε αρκετά. Παίζουν σε υψηλή ταχύτητα, η επίθεση του δεν πρέπει να μείνει σε αυτό το επίπεδο. Μπορεί η Ελλάδα να δημιουργήσει προβλήματα στον επιθετικό ρυθμό της. Πιστεύω ότι η Εθνική ομάδα θα έχει ένα θετικό αποτέλεσμα, είδα τον αγώνα απέναντι στο Ισραήλ. Η Λιθουανία όμως είναι δυνατή ομάδα. Τη Φινλανδία την περίμενα να είναι δυνατή. Πολύ σημαντικό κομμάτι ο Μάρκανεν. Λιθουανία και Γερμανία βρήκαν τρόπο να τον σταματήσουν. Τα παιχνίδια στο Τάμπερε ήταν δύσκολα γιατί είχαν πολύ κόσμο. Το παιχνίδι με τη Σερβία ήταν έκπληξη αλλά έχουν παιδιά με παραστάσεις από ΝΒΑ και υψηλό επίπεδο, έπαιξαν καλό μπάσκετ».

Για τις προσωπικές προβλέψεις του στο Ευρωμπάσκετ: «Όταν το συζητούσα πριν το Ευρωμπάσκετ, πίστευα την Τουρκία ότι θα φτάσει ψηλά. Το επίπεδο στην Ευρώπη είναι υψηλό. Είναι συναρπαστικό και πιστεύω ότι η Ελλάδα έχει πολύ καλή ευκαιρία για να φτάσει στο μετάλλιο. Δεν μπορείς να πεις καθαρά ποια ομάδα θα κατακτήσει το τρόπαιο».