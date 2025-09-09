Το Ελλάδα - Λιθουανία με την γλώσσα των αριθμών

Οι λεπτομέρειες είναι αυτές που κάνουν κάποιες φορές τη διαφορά, με τη FIBA πριν το παιχνίδι της Ελλάδας κόντρα στη Λιθουανία να αναλύει τους αριθμούς των δύο ομάδων.

Αναλυτικά: Η Λιθουανία έχει κερδίσει τέσσερα από τα τελευταία έξι παιχνίδια της εναντίον της Ελλάδας στο Εurobasket, αλλά η Ελλάδα κέρδισαν τον πιο πρόσφατο αγώνα τους στη φάση των «16» του 2017.

Η Ελλάδα έχει τη δεύτερη μεγαλύτερη ευστοχία στα τρίποντα στη διοργάνωση με 40,7%, ενώ μόνο δύο ομάδες έχουν χαμηλότερη ευστοχία από τη Λιθουανία που έχει 27%.

Η Λιθουανία έχει μαζέψει κατά μέσο όρο 42,2 ριμπάουντ στο Εurobasket, περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη ομάδα. Ωστόσο, η Ελλάδα έχει επιτρέψει στους αντιπάλους της να μαζέψουν 40+ ριμπάουντ μόνο μία φορά στη διοργάνωση.