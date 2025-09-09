Την πάει την Εθνική η 9η Σεπτεμβρίου: Να το κάνει όπως το 2017! (vid)

Τόσο η προϊστορία, όσο και η σημερινή ημερομηνία δείχνουν καλούς οιωνούς για την Εθνική μας ομάδα κόντρα στη Λιθουανία.

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα έχει τη μερίδα του λέοντος στις κόντρες των δύο ομάδων με 16 νίκες και 27 ματς, με την 9η Σεπτεμβρίου να είναι άκρως γούρικη.

Πριν από 8 χρόνια (9/9/2017) η Εθνική είχε αντιμετωπίσει και πάλι τη Λιθουανία, αυτή τη φορά για τους «16» του Εurobasket στην Κωνσταντινούπολη κι είχε καταφέρει να πάρει τη νίκη την πρόκριση για τους «8», εκεί που αποκλείστηκε από τη Ρωσία.

Από αυτό το παιχνίδι στην Εθνική υπάρχουν ακόμα οι Κώστας Σλούκας, Κώστας Παπανικολάου και Θανάσης Αντετοκούνμπο, με τη Λιθουανία να έχει μόνο τον Γιόνας Βαλαντσιούνας.

Λιθουανία (Αντομάιτις): Καλνιέτις 11, Γιουσκεβίτσιους, Ματσιούλις 5, Γκετσεβίτσιους 0, Βαλανσιούνας 13, Κουζμίνσκας 20, Μοτιεγιούνας 1, Μιλάκνις, Γκριγκόνις 7, Γκουντάιτις, Ουλανόβας 7

Ελλάδα (Μίσσας): Καλάθης 14, Μπουρούσης 11, Σλούκας 21, Παππάς 3, Παπαγιάννης 4, Πρίντεζης 5, Παπανικολάου 11, Μάντζαρης, Παπαπέτρου, Μπόγρης, Θανάσης Αντετοκούνμπο 5

