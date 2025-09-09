Νορμάντας: «Ο Γιάννης είναι το επίκεντρο, αλλά έχει καλούς συμπαίκτες»

Ο Μαργκίρις Νορμάντας σε δηλώσεις του πριν από την αναμέτρηση της Λιθουανίας κόντρα στην Ελλάδα για τους «8» του Eurobasket στάθηκε στον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Η πραγματικότητα είναι ότι ο Γιάννης είναι ο πρωταγωνιστής και πολλά περιστρέφονται γύρω από αυτόν. Όμως θα παίξουμε εναντίον της Ελλάδας. Υπάρχουν περισσότεροι καλοί παίκτες εκεί, οπότε θα πρέπει να δουλέψουμε με όλη την ομάδα. Ο Γιάννης έχει βετεράνους που ξέρουν πώς να παίζουν σε αυτό το επίπεδο.



Το γεγονός είναι ότι θα πρέπει να πάρουμε ρίσκα κάπου, επειδή η συγκέντρωση της προσοχής της άμυνας είναι στον Γιάννη, αλλά θα προσπαθήσουμε να μην επιτρέψουμε στην Ελλάδα να σουτάρει με 45% στα τρίποντα», πρόσθεσε.



Για το διάστρεμμα που τον ταλαιπωρεί από την περασμένη εβδομάδα: «Ελπίζω να είμαι στο 100%».

Το Pamestoixima.gr στην καρδιά του Eurobasket 2025

Η μεγάλη γιορτή του ευρωπαϊκού μπάσκετ είναι εδώ! Ζεις κι εσύ τον παλμό του Eurobasket 2025 μαζί με το Pamestoixima.gr, εκεί που θα βρεις εκατοντάδες επιλογές για στοίχημα στο Eurobasket τόσο πριν, όσο και κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης. Στο Pamestoixima.gr είναι εξασφαλισμένη μια μοναδική στοιχηματική εμπειρία με μακροχρόνια & ειδικά στοιχήματα Eurobasket και μοναδικές προσφορές* για όλους!