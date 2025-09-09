Τις μισές βολές των Ντόντσιτς και Μάρκανεν εκτελεί ο Γιάννης (πίνακας)

Ο Έλληνας σταρ είναι 21ος στους 24 (!) στη συγκριτική λίστα πόντων από ελεύθερες βολές σε σχέση με τον συνολικό του μέσο όρο.

Είναι γνωστό ότι οι αριθμοί μπορούν να «μαγειρευτούν». Ανάλογα με τον τρόπο που θα τους «δει» και θα τους επεξεργαστεί κάποιος, μπορούν να οδηγήσουν σε λανθασμένα συμπεράσματα. Αυτό συμβαίνει κατά κόρον στο Eurobasket με τον Γιάννη Αντετοκούμπο και την αντιμετώπιση που έχει στον τρόπο παιχνιδιού του από τους διαιτητές.

Στην δικαιολογημένη γκρίνια, που εκφράστηκε μάλιστα κι επισήμως από τον Βασίλη Σπανούλη, ότι ο Γιάννης πρέπει να ματώσει για να πάρει ένα φάουλ, ενώ οι ηγετικοί παίκτες άλλων ομάδων αντιμετωπίζονται με περισσότερο σεβασμό, η «απάντηση» (ανεπίσημη, βέβαια) ήταν ότι ο Γιάννης είναι 5ος στις κερδισμένες βολές σε όλο το τουρνουά. Εκτελεί 7,8 βολές κατά μέσο όρο σε κάθε ματς που αγωνίζεται, πίσω από τους Ντόντσιτς, Μάρκανεν, Αβντίγια και Πορζίνγκις. Μια «απόδειξη» ότι ο Αντετοκούμπο χαίρει του ανάλογου σεβασμού από τους διαιτητές και προστατεύεται όσο «πρέπει», με βάση και τον τρόπο παιχνιδιού του.

Βεβαίως ο αριθμός των ελεύθερων βολών ανά αγώνα είναι αυτό που λέμε «ξερός». Ένα νούμερο αποσπασματικό, που δεν εξετάζεται με βάση άλλα αριθμητικά στοιχεία. Με κυριότερο στοιχείο το εξής: Πόσο «εξαρτάται» το σκοράρισμα του Γιάννη από τις βολές του; Με άλλα λόγια, από τους 30 ολοστρόγγυλους πόντους που πετυχαίνει ο Γιάννης κατά μέσο όρο σε κάθε ματς, πόσοι έρχονται από βολές;

Η απάντηση είναι ισχνή: Μόλις οι 4,8. Δηλαδή, χοντρικά, λιγότερος από ένας στους έξι πόντους που πετυχαίνει ο Γιάννης είναι από τη γραμμή των βολών. Ποσοστό 16,0%.

Κι αυτό το ποσοστό από μόνο του δεν λέει τίποτα. Πρέπει να το δούμε συγκριτικά, με βάση του τι κάνουν οι άλλοι σταρ του Ευρωμπάσκετ. Αυτή τη λογική έχει ο πίνακας που συνοδεύει το κείμενο: Να αναδείξει πόσο «ριγμένος» είναι ο Έλληνας σταρ σε σχέση με τους άλλους.

Τι δείχνει ο πίνακας; Τους πρώτους σκόρερ σε μέσο όρο πόντων (ως τώρα) ΟΛΩΝ των ομάδων του Ευρωμπάσκετ, και αυτών που συνεχίζουν, αλλά κι αυτών που αποκλείστηκαν. Παρουσιάζονται οι μέσοι όροι των λεπτά συμμετοχής, των συνολικών πόντων που έχουν πετύχει, του αριθμού των βολών ανά ματς που έχουν εκτελέσει, αλλά και το κρίσιμο στατιστικό: Ποιο ποσοστό πόντων απ’ αυτούς που πέτυχαν προέρχονται από βολές.

Πού βρίσκεται ο Γιάννης σ’ αυτή τη λίστα; Κρατηθείτε… Είναι 21ος στους 24!

Οι δέκα πρώτοι της λίστας, ανάμεσά τους τα μεγαλύτερα ονόματα του Eurobasket (άσχετα αν συνεχίζουν ή όχι), απολαμβάνουν να πετυχαίνουν πάνω από έναν στους τέσσερις πόντους του μέσου όρου τους από βολές. Με αποκορύφωμα τους Ντόντσιτς και Μάρκανεν, οι οποίοι πετυχαίνουν χοντρικά έναν στους τρεις πόντους τους από τη γραμμή. Δηλαδή… διπλάσιο ποσοστό από τον Γιάννη!

Ο οποίος Γιάννης είναι ουσιαστικά… προτελευταίος της λίστας. Διότι περνάει μεν τρεις, αλλά οι δύο απ’ αυτούς τους τρεις είναι… ειδικών συνθηκών. Η Εσθονία έχασε λίγες μέρες πριν το τουρνουά τον ηγέτη της Μάικ Κότσαρ, ο οποίος οπωσδήποτε θα τύγχανε μεγαλύτερου «σεβασμού» από τον Κουλαμάε. Και ο Γιοκουμπάιτις της Λιθουανίας, όπως είναι γνωστό, τραυματίστηκε και δεν συμμετείχε στα τελευταία δύο δύσκολα παιχνίδια της ομάδας του, όπου αν έπαιζε προφανώς και λόγω των προσπαθειών που παίρνει θα είχε περισσότερες βολές.

Στην ουσία, ο μόνος πρώτος σκόρερ ομάδας που εξαρτά το σκοράρισμά του λιγότερο από τον Γιάννη ήταν ο Βούτσεβιτς του Μαυροβουνίου. Όλοι οι άλλοι, ακόμα και παίκτες με πολύ λιγότερο ειδικό βάρος στη διοργάνωση, τον περνούν. Οι δε «σταρ», αυτοί που έρχονται κατ’ ευθείαν από το ΝΒΑ, εκτελούν από 50% ως και 100% περισσότερες βολές απ’ αυτόν.

Κι αν παρατηρήσει κάποιος ότι το ποσοστό του Γιάννη Αντετοκούμπο στις βολές είναι αισθητά μικρότερο από των άλλων σταρ, γι’ αυτό δεν «παίρνει» τους πόντους που πρέπει από τη γραμμή, ακόμα κι αν το (πράγματι μικρό) 61,3% των βολών του μετατρεπόταν στο αποδεκτό 75%, πάλι θα έπαιρνε μόλις έναν πόντο παραπάνω από βολές. Θα είχε, δηλαδή, 5,8 βολές και 31,0 πόντους μέσο όρο. Ποσοστό 19,3%. Θα τον ανέβαζε μόλις τέσσερις θέσεις!

Συμπέρασμα: Ο τρόπος παιχνιδιού του Γιάννη, οι μπάλες που διαχειρίζεται και οι επαφές που κάνει θα «έπρεπε» να του δίνουν σχεδόν διπλάσιες βολές απ’ αυτές που έχει εκτελέσει ως τώρα. Έτσι ώστε να φτάσει ο τρόπος που σφυρίζεται στα επίπεδα του Ντόντσιτς και του Μάρκανεν, αν μη τι άλλο.