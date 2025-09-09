Ο Μουμπρού αποκάλυψε το πρόβλημα υγείας που τον ταλαιπωρεί

Ο Άλεξ Μουμπρού σε μία άτυπη συνέντευξη Τύπου παρουσία των μελών της Γερμανίας αποκάλυψε το πρόβλημα υγείας που τον ταλαιπωρεί.

Υπενθυμίζουμε πως ο Ισπανός τεχνικός έκανε πίσω, με τον συνεργάτη του Άλαν Ιμπραχίματζικ να αναλαμβάνει χρέη head coach στο υπόλοιπο του Eurobasket στη Γερμανία.

Αναλυτικά όσα είπε:

«Δεν είμαι καλά. Έχω παγκρεατίτιδα. Ο Άλαν είναι εδώ και βρίσκεται σε σοβαρή κατάσταση υγείας. Είναι ένα απίστευτο επίτευγμα. Τρέφω τον μεγαλύτερο σεβασμό για την απόφαση του Άλαν. Χρειάζεται θάρρος. Δοκίμασε τα πάντα για να επιστρέψει».

Το Pamestoixima.gr στην καρδιά του Eurobasket 2025

Η μεγάλη γιορτή του ευρωπαϊκού μπάσκετ είναι εδώ! Ζεις κι εσύ τον παλμό του Eurobasket 2025 μαζί με το Pamestoixima.gr, εκεί που θα βρεις εκατοντάδες επιλογές για στοίχημα στο Eurobasket τόσο πριν, όσο και κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης. Στο Pamestoixima.gr είναι εξασφαλισμένη μια μοναδική στοιχηματική εμπειρία με μακροχρόνια & ειδικά στοιχήματα Eurobasket και μοναδικές προσφορές* για όλους!