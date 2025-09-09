Αβντίγια: «Ο Γιάννης μου έκανε πολύ ωραία και συγκινητικά κομπλιμέντα»

Ο Ντένι Αβντίγια σε δηλώσεις του αποκάλυψε όσα του είπε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στο τετ α τετ που είχαν μετά το ματς της Ελλάδας με το Ισραήλ.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Ο Γιάννης μου έκανε πολύ ωραία και συγκινητικά κομπλιμέντα. Προέρχονται από έναν παίκτη που δουλεύει εξαιρετικά σκληρά και έχει σπουδαία φήμη στο πρωτάθλημα. Δεν θα επεκταθώ στο τι ακριβώς είπε, αλλά σίγουρα είναι κάτι που με τιμά.

Κάθε παίκτης έχει τα δικά του χαρακτηριστικά. Έχω μπροστά μου μια μεγάλη καριέρα και πιστεύω 100% ότι έχω τη δυνατότητα να γίνω πολύ καλύτερος. Κάναμε ένα καλό τουρνουά και έκανα ό,τι περνούσε από το χέρι μου».

