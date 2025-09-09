Πρώτος και με μεγάλη διαφορά ο Αταμάν στην κούρσα για τον κορυφαίο προπονητή του Eurobasket - 2ος ο Σπανούλης

Ο Εργκίν Αταμάν προηγείται με διαφορά στην κούρσα για την ανάδειξη του κορυφαίου προπονητή του Eurobasket. Ακολουθεί ο Βασίλης Σπανούλης.

Ο Τούρκος προπονητής στην ψηφοφορία της FIBA έχει μέχρι τώρα 44%, έχοντας μεγάλη διαφορά από τον Σπανούλη, με τον Έλληνα τεχνικό να έχει 14%.

Ακολουθεί ο Ρίμας Κουρτινάιτις, αντίπαλος της Εθνικής στους «8» του Eurobasket, με τους Λάσι Τουόβι και Αλεξάντερ Ντζίκιτς, τους προπονητές των ομάδων-εκπλήξεων Φινλανδίας και Γεωργίας αντίστοιχα να έχουν από 8%.

Αναλυτικά:

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΧΩΡΑ ΨΗΦΟΙ (ποσοστό) Εργκίν Αταμάν Τουρκία 44% Βασίλης Σπανούλης Ελλάδα 14% Ρίμας Κουρτινάιτις Λιθουανία 10% Λάσι Τουόβι Φινλανδία 8% Αλεξάντερ Ντζίκιτς Γεωργία 8% Ιγκόρ Μίλιτσιτς Πολωνία 8% Άλαν Ιμπρχίμαγκιτς Γερμανία 6% Αλεξάντερ Σέκουλιτς Σλοβενία 2%

Η «AS» αποθέωσε τον Αταμάν: «Ο μπασκετικός Μουρίνιο»!