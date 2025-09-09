Η «AS» αποθέωσε τον Αταμάν: «Ο μπασκετικός Μουρίνιο»!

Αποθέωση από την ισπανική «AS» για τον Εργκίν Αταμάν, τον οποίο παρομοιάζει με τον μπασκετικό Μουρίνιο.

Το ισπανικό Μέσο λίγες ώρες πριν τη «μάχη» της Τουρκίας κόντρα στην Πολωνία στους «8» του Eurobasket έκανε αφιέρωμα στον Αταμάν, τον οποίο χαρακτήρισε μπασκετικό Μουρίνιο.

«Η συμπεριφορά του Αταμάν θυμίζει τον Ζοζέ Μουρίνιο, τον θρυλικό προπονητή ποδοσφαίρου που εξακολουθεί να προπονεί στα 62 του. Ο Πορτογάλος, που πρόσφατα απολύθηκε από τη Φενέρμπαχτσε , ήταν ένας από τους σημαντικότερους προπονητές της πρώτης δεκαετίας του 21ου αιώνα με πολλές επιτυχίες, συμπεριλαμβανομένων δύο τίτλων Champions League. Με Πόρτο και Ίντερ. Η θητεία του στη Ρεάλ Μαδρίτης έγινε αντικείμενο συζήτησης, όπως και η ικανότητά του να τραβάει την προσοχή πάνω του, αγνοώντας την κριτική του κόσμου. Τώρα βρίσκεται στα μικρά πρωταθλήματα, αν και εξακολουθεί να έχει κάποιες επιτυχίες στο όνομά του. Πλέον είναι σαν... φθαρμένο προϊόν, πολύ μακριά από τον θρύλο που κάποτε ήταν και θα είναι πάντα. Έχει κερδίσει την θέση του στην ιστορία», αναφέρει αρχικό το δημοσίευμα.

Και συνεχίζει: «Όλες οι στιγμές με τον Αταμάν θα ήταν μια μεγάλη άσκηση αισιοδοξίας. Οι συγκρίσεις της Εuroleague και του NBA , ή η πιθανότητα να προπονήσει μια ομάδα στο καλύτερο πρωτάθλημα του κόσμου. Ο τρόπος που χειρίζεται τις συνεντεύξεις Τύπου, ή οι συνεχείς εκρήξεις του. Ο τρόπος που επηρέασε την ψυχολογία της Ρεαλ σαν κόουτς σε Εφές και Παναθηναϊκό. Αυτά και ακόμα πιο πολλά τα πέτυχε ένας προπονητής που βρίσκεται στο στοιχείο του σε ένα Εurobasket που του ανήκει ψυχή και σώμα. Η Τουρκία, η οποία επικράτησε της Σερβία σε έναν πραγματικά σπουδαίο αγώνα, νίκησε τη Σουηδία στον γύρο των 16 για να συναντήσει την Πολωνία στα προημιτελικά σήμερα . Και ναι, όλα τελειώνουν και δεν μετράνε πάντα το ίδιο . Μέχρι τότε θα συνεχίσουμε να έχουμε πικάντικες δηλώσεις, υπερβολικές χειρονομίες και άφθονο θεατρικό έργο. Όπως με τον Μουρίνιο».

