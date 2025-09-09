Με σύμμαχο την παράδοση η Ελλάδα κόντρα στη Λιθουανία

Η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει τη Λιθουανία στον δρόμο για την τετράδα, έχοντας υπέρ της την παράδοση.

Ελλάδα και Λιθουανία έχουν αναμετρηθεί 27 φορές σε επίπεδο Ανδρών, με το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα να έχει 16 νίκες.

Αναλυτικά:

09/06/1992 (Πειραιάς-Φιλικό) 83-81

03/06/1995 (Λιόν-Φιλικό) 80-84

22/06/1995 (Αθήνα-Ευρωμπάσκετ) 73-89

30/06/1996 (Βερολίνο-Φιλικό) 77-57

16/07/1996 (Σικάγο-Φιλικό) 83-85

30/07/1996 (Ατλάντα-Ολυμπιακοί Αγώνες) 66-99

29/06/1997 (Τζιρόνα-Ευρωμπάσκετ) 73-66

08/07/1998 (Λευκωσία-Φιλικό) 82-68

23/06/1999 (Ντιζόν-Ευρωμπάσκετ) 64-82

23/08/2001 (Μαρούσι-Φιλικό) 75-73

16/06/2002 (Μαρούσι-Φιλικό) 78-44

20/06/2002 (Αλάσιο-Φιλικό) 84-69

17/07/2004 (Μπόρμιο-Φιλικό) 79-92

28/07/2004 (Γλυφάδα-Φιλικό) 65-64

07/08/2004 (Μαδρίτη-Φιλικό) 88-75

19/08/2004 (Ελληνικό-Ολυμπιακοί Αγώνες) 76-98

20/08/2006 (Χαμαμάτσου-Μουντομπάσκετ) 81-76

20/08/2007 (Μαρούσι-Φιλικό) 78-71

16/09/2007 (Μαδρίτη-Ευρωμπάσκετ) 69-78

26/08/2009 (Μαρούσι-Φιλικό) 75-73

17/09/2011 (Κάουνας-Ευρωμπάσκετ) 69-73

17/06/2012 (Κάουνας-Φιλικό) 82-70

28/08/2013 (Μαρούσι-Φιλικό) 80-62

16/08/2014 (Κάουνας-Φιλικό) 67-86

29/08/2015 (Μαρούσι-Φιλικό) 67-62

09/09/2017 (Κωνσταντινούπολη-Ευρωμπάσκετ) 77-64

01/09/2023 (Μανίλα-Μουντομπάσκετ) 67-72

Το Pamestoixima.gr στην καρδιά του Eurobasket 2025

Η μεγάλη γιορτή του ευρωπαϊκού μπάσκετ είναι εδώ! Ζεις κι εσύ τον παλμό του Eurobasket 2025 μαζί με το Pamestoixima.gr, εκεί που θα βρεις εκατοντάδες επιλογές για στοίχημα στο Eurobasket τόσο πριν, όσο και κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης. Στο Pamestoixima.gr είναι εξασφαλισμένη μια μοναδική στοιχηματική εμπειρία με μακροχρόνια & ειδικά στοιχήματα Eurobasket και μοναδικές προσφορές* για όλους!